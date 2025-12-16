Video: caninos antinarcóticos sorprendieron encomienda cargada con tres kilos de cocaína en Bogotá

Durante un operativo de registro y control a bodegas de mensajería, los caninos de la institución conocidos como ‘Rocco’ y ‘Lastra’ se encontraban olfateando los paquetes que llegaron a la capital, pero una de las encomiendas puso inquietos a los peludos.

Allí, ambos emitieron la señal de alerta y justo en ese momento, los uniformados que adelantaban la inspección en otros puntos, verificaron el paquete donde se logró corroborar que al interior de una escultura multicolor hecha en madera, había 3.200 gramos de esta droga.

Además, tras las inspecciones, los uniformados lograron identificar que el paquete enviado a la capital había sido enviado desde la ciudad de pasto y pretendía viajar al continente europeo para llegar a la ciudad de Valladolid, en España.