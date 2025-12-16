Se presentan fuertes lluvias con granizo en el norte de Bogotá, recomiendan a conductores manejar con precaución

Durante la tarde de este martes 16 de diciembre, fuertes lluvias con granizo se han presentado en la ciudad de Bogotá. De acuerdo al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, en la capital colombiana llovió en ocho localidades siendo estas:

- Usaquén

- Suba

- Teusaquillo

- Chapinero

- Engativá

- Barrios Unidos

- Los Mártires

- Ciudad Bolívar

En redes sociales, varios internautas compartieron videos del fuerte diluvio siendo llamativo en algunos sectores, la capa blanca de granizo que cubrió zonas de Bogotá. Sin embargo y como es costumbre en la capital colombiana, cada vez que llueve la movilidad se ve afectada. Autoridades han reportado inundaciones en algunas de las principales vías.

Pronóstico del clima para Bogotá durante esta semana

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en Bogotá se prevé, en general, predominio de tiempo seco; no obstante, son posibles lluvias puntuales en horas de la tarde, principalmente al occidente y norte de la ciudad. La temperatura mínima estaría por debajo de los 10 °C, mientras que las máximas se mantendrían cercanas a los 20 °C.

Movilidad Bogotá

Corte 3:31 p. m.

Avenida Caracas con calle 57

Reporte de afectación a la operación por lluvias: por caída de árbol, la flota troncal realiza contraflujo controlado desde calle 69, costado norte de flores, hasta calle 53 con Caracas

Las estaciones Flores y calle 57 dejan de prestar servicio temporalmente.