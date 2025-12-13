Sujeto estaba intentando entrar a un pagadiario de Las Cruces con dos bultos y resultaron ser 35 kilos de marihuana

Por medio de un comunicado oficial, la Policía Metropolitana de Bogotá puso en evidencia a un hombre señalado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

De acuerdo con la información compartida por las autoridades, los hechos involucran a un sujeto de 20 años quien fue detenido por uniformados adscritos a la Estación de Policía de la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá.

“Mientras los uniformados de las zonas de atención adelantaban labores de patrullaje por la carrera 5 con calle 2, fueron alertados por la central de radio de una persona sospechosa intentando ingresar a un pagadiario. De manera inmediata y al abordarlo, se observan varias bolsas y, al ser verificadas, se halla una sustancia que por sus características y olor se asemeja a la marihuana”, informó la Policía Metropolitana de Bogotá en su comunicado oficial.

Entre tanto, indicaron que una vez hicieron las respectivas labores de registro encontraron que el sujeto estaba portando el equivalente a 35.000 dosis de marihuana. Al parecer, la intención del hombre habría sido distribuir la droga en las calles del sector de Las Cruces.

Adicionalmente, señalaron que el sujeto al parecer sería conocido en el sector por presuntamente dedicarse al tráfico de estupefacientes en la localidad.

El hombre fue enviado a la cárcel

Entre otras cosas, la Policía Metropolitana de Bogotá indicó que el capturado es de nacionalidad extranjera y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Esa entidad fue la encargada de presentarlo ante un juez de control de garantías, quien más tarde le dictó medida de aseguramiento en un centro carcelario.

“Gracias a las diferentes acciones preventivas y operativas, la Policía Metropolitana de Bogotá ha logrado incautar más de 8 toneladas de marihuana”, concluyó la Policía en su comunicado.