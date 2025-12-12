Desmantelan el grupo delincuencial ‘PPP’: usaban falsos carnets universitarios para fabricar ‘Papas Bomba’

Luego de más de un año de investigación, análisis de más de 4.000 horas de video, interceptación de 50 líneas telefónicas, 18 entrevistas a testigos y víctimas, 18 noticias criminales, seis declaraciones juradas y extracción de información de diferentes perfiles en redes sociales y agente encubierto, la Policía de Bogotá identifica el accionar delincuencial del movimiento radical denominado ‘PPP’ o Brigada clandestina para el Pueblo y por el Pueblo. 11 personas fueron capturadas y son señalados de participar en al menos 16 eventos o hechos violentos en Bogotá.

Según los investigadores de la Policía de Bogotá, el modo de delinquir de los ‘PPP’ consistía en ingresar con carnets falsos para hacerse pasar por estudiantes de diferentes universidades públicas. Luego de esto se reunieron al interior de estos centros educativos y ubicaron puntos estratégicos para cambiarse de ropa: overoles, máscaras y capuchas. Posteriormente, elaboraban los elementos o artefactos peligrosos (papas bombas y molotov), ​​que utilizaban para generar acciones vandálicas contra la Fuerza Pública, estaciones de TransMilenio y autobuses del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP).

Además, siempre cubrían sus rostros con capuchas o máscaras, sus manos con guantes de carnaza y colocaban bolsas plásticas en los zapatos para evitar ser identificados por las autoridades. De igual manera, se comunicaban por mensajería instantánea como: WhatsApp, Instagram, Facebook, entre otros, para convocar a los integrantes y así generar estos actos violentos.

Entre los capturados se encuentra su cabecilla, alias ‘Salvatore’, líder de este movimiento; era el encargado de convocar los actos vandálicos y ordenar qué integrantes debían llevar los artefactos peligrosos. Se pudo establecer que estaría vinculado en 10 hechos vandálicos en los años 2024 y 2025, donde fueron incinerados varios autobuses del SITP, vehículos institucionales y daños a la infraestructura de la Estación Ciudad Universitaria de TransMilenio.

Además, este hombre publicaba constantemente en una red social los diferentes actos violentos realizados por este movimiento y habría huido el pasado 17 de septiembre de 2025, hacia Manta-Ecuador tras conocer que era buscado por las autoridades por estos hechos.

Alias ​​‘Tolima’, ‘Copete’ y ‘No Educado’ eran los coordinadores; se encargaban de llevar elementos como gasolina o material explosivo, para posteriormente ser lanzados en los diferentes espacios violentos. De igual manera, ‘Tolima’ se encargaba de traer y comprar los explosivos desde Medellín, enviándolos en encomiendas para evitar el control de las autoridades, y en una diligencia de allanamiento y registro en el año 2024 se le encontró alrededor de 1 kilo de material explosivo, que sería utilizado para la fabricación de papas bomba al interior de las universidades públicas.

Por otra parte, ‘No Educado’ sería el responsable de la quema de un autobús frente a la Universidad Distrital de la localidad de Ciudad Bolívar en el año 2024 y habría viajado a Chile en el año 2019 durante los actos vandálicos presentados en ese país, para organizar a los grupos radicales en técnicas de evasión de las autoridades.

De igual manera, alias ‘Chimoi’, ‘Topo’, ‘Chinche San’, ‘El Pri’, ‘Garu’, ’83′ y ‘Slow’, serían los dinamizadores o determinantes, bajo el mando del líder fabricaban artesanalmente los elementos peligrosos, para luego ser lanzados en los actos violentos. Finalmente, alias ‘Garu’ el día 11 de septiembre del año 2025, mientras fabricaba una papa bomba al interior de la Universidad Nacional, le explotó y ocasionalmente la pérdida de tres dedos de su mano izquierda.

En estas 13 diligencias de allanamiento y registro adelantado en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal y Suba, les fueron incautadas prendas características que eran utilizadas para cometer estos hechos, un arma de letalidad reducida, material explosivo (pólvora), 13 dispositivos móviles y cuatro computadoras.

Por otra parte, se pudo establecer que estas personas presentan anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), por diferentes delitos, y les fueron imputados los delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, incendio agravado, fabricación, tráfico o porte de armas, municiones de uso restringido de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial agravado, daño en bien ajeno agravado y violencia. contra servidor público.

Un Juez de la República les dictó a los 11 capturados, medida de aseguramiento en centro carcelario.