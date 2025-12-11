Anuncian cierres viales y desvíos por ‘J Balvin Made in Colombia ciudad primavera’

Con el fin de llevar a cabo la actividad “J BALVIN MADE IN COLOMBIA CIUDAD PRIMAVERA”, que se desarrollará en el estadio Nemesio Camacho el Campín el día 13 de diciembre de 2025, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó las siguientes afectaciones y/o cierres viales:

Desde las 10:00 p.m. del 11 de diciembre hasta las 11:59 p.m. del 14 de diciembre de 2025, en los siguientes tramos viales:

Cierre total de la Calle 57A entre la Av. NQS y acceso Parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la Diagonal 61C, incluidos senderos peatonales de los dos costados.

Desde las 10:00 a.m. del 12 de diciembre hasta las 10:00 a.m. del 14 de diciembre de 2025, en los siguientes tramos viales:

Carril total de la calzada norte de la Calle 53B Bis entre la Carrera 28 y la Av. Carrera 30 (Av. NQS).

Sendero peatonal norte de la Calle 53B Bis entre Transversal 28 y Av. Carrera 30 (Av. NQS), se debe direccionar a los peatones a hacer uso del sendero sur la Calle 53B Bis.

- Desde las 10:00 p.m. del 12 de noviembre hasta las 08:00 a.m. del 14 de diciembre de 2025, en los siguientes tramos viales:

- Cierre total de las dos calzadas de la Transversal 28 entre la Carrera 28 y la Av. Calle 57 incluido el sendero peatonal del costado occidental, el organizador deberá implementar carril de acceso y salida controlada para los residentes del costado oriental. El sendero peatonal del costado oriental no se podrá ver afectado.

- Cierre total de las dos calzadas de la Calle 53B Bis entre Carrera 28 y Av. Carrera 30 (Av. NQS), incluidos senderos peatonales norte y sur.

- Cierre total de la Carrera 28 entre Calle 53B Bis y Calle 53B.

- Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la Av. NQS entre Calle 53B Bis y Calle 57A, (La ubicación del vallado perimetral se deberá realizar al costado oriental de la ciclorruta, sin afectar la misma). El organizador deberá disponer de barreras (maletines) plásticas entrelazadas a borde vía sobre el sendero peatonal, a fin de desestimular el ascenso y descenso de los asistentes a la actividad sobre la Av. Carrera (Av. NQS).

- Cierre del carril oriental de la calzada oriental de la Av. NQS (Av. Carrera 30) entre Calle 53B y Calle 57A; a este carril deberán ser canalizados los ciclousuarios que circulen por el sector el día de desarrollo de la actividad. Para implementar esta canalización el organizador deberá disponer de barreras plásticas (maletines) entrelazadas con delineadores tubulares (colombinas) para proteger a los ciclousuarios; esta implementación se deberá realizar únicamente cuando por congestión en el sendero peatonal se requiere direccionar a los ciclousuarios a la calzada vehicular, esta implementación deberá ser coordinada con la SDM.

Desvíos autorizados

- Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la Av. NQS y toman la Calle 53B Bis al oriente y la Carrera 24 al norte, deberán continuar al norte por la Av. NQS – Diagonal 61C al oriente – Av. Carrera 24 al norte por donde se empalman con su recorrido habitual.

- Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la Av. NQS y toman la Calle 53B Bis al oriente y Calle 57 al oriente, deberán continuar al norte por la Av. NQS - Diagonal 61C al oriente – Transversal 25 al sur – Calle 57 al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.

- Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la Av. NQS y toman la Calle 57A al oriente deberán continuar al norte por la Av. NQS - Diagonal 61C al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.

- Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la Av. NQS y toman la Calle 53B al oriente podrán tomar la Calle 51 al oriente – Carrera 27 al norte – Calle 53 al oriente y/o Calle 53B al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.