El precandidato presidencial Sergio Fajardo anunció que no se medirá en las consultas interpartidistas previstas para el próximo 8 de marzo, una decisión que marca un giro en el camino electoral del sector político de centro. Su anuncio se conoció en un comunicado publicado este lunes 8 de diciembre, en el que el exgobernador de Antioquia expuso las razones por las que considera que ese mecanismo no favorece a las fuerzas moderadas.

“Las consultas no son el camino: terminan por beneficiar a los extremos, dividen al país entre unos contra otros y el centro queda estrangulado. Pierde”, afirmó Fajardo en su mensaje, en el que insistió en que este tipo de ejercicios exacerban la polarización política.

El aspirante aclaró que respeta a quienes, pese a compartir puntos de vista con él, sí participarán en estas consultas. Subrayó que “cada quien tiene sus intereses y es legítimo buscarlos”; sin embargo, reiteró que existen alternativas diferentes a las consultas para promover la unión de las fuerzas moderadas. Su apuesta, dijo, es construir una fuerza capaz de llegar a la segunda vuelta sin pasar por una medición interna con otros precandidatos.

En ese sentido, mencionó directamente a figuras que, según él, representan los polos opuestos de la política nacional: el abogado Abelardo De la Espriella y el senador Iván Cepeda. “La que pueda ganar, sumando sensatos y moderados de todas partes, a los radicales Cepeda y De la Espriella. La que convoque a la mayoría silenciosa”, expresó al referirse a la coalición política que aspira a liderar.

El exmandatario departamental insistió en que su propuesta busca generar un consenso amplio que tenga como eje el respeto a las instituciones. “Busco —y buscaré— en todos los colores y pensamientos a quienes quieren derrotar estos desafíos, con una única condición: el respeto a la institucionalidad y a la Constitución, nuestro verdadero pacto social, que debemos proteger con toda la fuerza de la democracia”, señaló.

En su declaración, Fajardo también afirmó que “el proyecto está más fuerte que nunca” y que las calles y las encuestas lo confirman. Aseguró haber aprendido de experiencias pasadas y sostuvo que su movimiento es “el único capaz de ganarle a los extremos”. Por ello, planteó la necesidad de una nueva coalición política, social y territorial que supere lo que considera el caos generado por las posiciones radicales. “Las puertas están abiertas para encontrarnos”, afirmó.

Desde otra perspectiva, Fajardo coincidió, al menos en este punto, con la postura de Abelardo De la Espriella, quien también ha manifestado que no desea medirse en una consulta. Sin embargo, el panorama político es dinámico y los tiempos pueden cambiar rápidamente.

En contraste, durante un foro reciente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la exalcaldesa Claudia López dijo que no participaría en ninguna consulta. No obstante, días después radicó formalmente su intención de hacerlo, lo que abrió interrogantes sobre un eventual cambio de estrategia. Su decisión se conoció poco antes del anuncio de Fajardo, lo que deja abierta la discusión sobre si su postulación en una consulta sería más viable sin él compitiendo en el mismo espacio político.