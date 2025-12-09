Reportan caos vial en la movilidad de Bogotá por protestas en la calle 26

En la tarde de este martes 9 de diciembre se registraron fuertes protestas en la calle 26, puntualmente frente al edificio de la Secretaría de Educación de Bogotá. Las manifestaciones son protagonizadas por personas que han señalado que 12 colegios para niños con discapacidad están en riesgo para prestar sus servicios durante el 2026.

(Lea además: ¿Qué está pasando con los semáforos dañados en Bogotá? Concejal señaló que hay un aumento “alarmante” de fallas).

“Grave lo que ocurre en el Colegio Bolivia IED: el traslado arbitrario de su rector, defensor de la educación inclusiva, es una represalia inaceptable y parte de un patrón de intimidación de la Secretaría de Educación contra quienes protegen a sus comunidades. A esto se suma que la Secretaría ni siquiera realizó la tradicional fiesta de cierre para las y los docentes, evidenciando su falta de reconocimiento a una labor esencial. Exigimos respeto, garantías y diálogo real”, sostuvo la concejala del Pacto Histórico, Heidy Sánchez-Barreto.

En vivo: así van las protestas en la calle 26

4:47 p.m.: Reportan un fuerte accidente vial entre un bus articulado y un motociclista en la avenida NQS con calle 8 sur, en el sentido sur norte. A raíz de ese siniestro, la flota troncal tuvo que pasar solo por un carril, lo cual generó un trancón.

“Personal en vía adelanta acciones para agilizar el paso de la flota”, indicó TransMilenio en su canal oficial.

04:56 p.m.: TransMilenio informó que hay una delicada situación sobre la calle 26 este 9 de diciembre.

“A la hora los manifestantes permiten el paso en el carril exclusivo. Cancelamos los retornos en estación Corferias y en Av Rojas, y las estaciones El Tiempo, Salitre, CAN, Gobernación y Quinta Paredes retoman la presentación del servicio. La siguientes rutas de TransMiZonal continúan realizando desvíos: T40, GA538, GK527, 12, P500, KB309, 60, DK206, DK211, CK102, CA153, CL149, CA127, KA319″, explicó TransMilenio en sus canales oficiales.

05:15 p.m.: La Secretaría de Movilidad informó que hay una fuerte congestión vial en las siguientes avenidas:

Avenida Boyacá.

Avenida NQS.

Calle 13.

Carrera 10.

05:19 p.m.: TransMilenio confirmó que los vehículos involucrados en el accidente de tránsito en la avenida NQS con calle 8 sur fueron retirados del punto. “Personal en vía adelanta acciones para agilizar el paso de la flota”, puntualizó TransMilenio en un pronunciamiento oficial.