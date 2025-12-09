Bogotá: Este es el preocupante balance de quemados con pólvora en la noche de Velitas

En la noche de Velitas la ciudad de Bogotá registró 23 personas lesionadas por el uso de pólvora durante esta festividad, con cifras preliminares reportadas por la Alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de Salud (SDS) con corte a las 4:00 p. m. del 8 de diciembre.

De los 23 afectados, siete son menores de 18 años. La situación se agrava al indicar que 14 del total de lesionados se encuentran actualmente hospitalizados, incluyendo seis menores de edad. Los reportes también señalaron la relación del incidente con el consumo de bebidas alcohólicas: uno de los menores estaba acompañado por un adulto bajo los efectos del alcohol, y diez de los lesionados adultos se encontraban en estado de embriaguez al momento del accidente.

La distribución de los casos por localidades, según el informe de la Alcaldía, se concentró en: Usme (5), Engativá (5), Bosa (4), Suba (2), Los Mártires (2), San Cristóbal (2), Chapinero (1), Usaquén (1), Kennedy (1) y Puente Aranda (1). Con estos registros, el número de personas quemadas con artefactos pirotécnicos en la ciudad asciende a 24 casos en lo corrido del mes de diciembre.

Consecuencias y cifras

El balance de lesiones específico hasta la fecha muestra 22 quemaduras, 12 laceraciones, 5 contusiones, 6 daños oculares y 3 amputaciones. Los datos precisan que 11 casos fueron resultado de la manipulación directa de la pólvora, y 10 correspondieron a observadores.

A pesar de las campañas preventivas, la cifra de este año (23 lesionados en Velitas) no alcanza los registros de años anteriores, lo que indica una reducción en el número de afectados. La alcaldía mencionó que: “El año pasado, para la fecha de velitas, tuvimos 39 lesionados el 7 de diciembre y 20 el día 8. En 2023 se presentaron 20 lesionados el 7 de diciembre y 16 el 8″.

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) mantiene activa una alerta preventiva en la red hospitalaria, tanto pública como privada, para garantizar la atención de quemaduras, lesiones oculares, amputaciones e intoxicaciones. Para el manejo de menores de edad afectados, se garantiza el restablecimiento de derechos y apoyo psicosocial a las familias.

Luis Alexánder Moscoso, secretario de Salud, reiteró el llamado a la ciudadanía: “Seguimos comprometidos con prevenir las lesiones de pólvora, nuestros equipos están listos, pero no queremos ver a nadie más en una unidad de quemados. La pólvora no es un juego: mutila, deja secuelas y puede cambiar una vida en segundos. Nuestro mensaje es simple: Celebrar sin pólvora es la mejor decisión para proteger a nuestras familias”.

Por su parte, Julián Fernández Niño, subsecretario de Salud Pública, enfatizó en que “ningún artefacto pirotécnico es seguro: no existen chispas inofensivas ni juegos que justifiquen poner en riesgo una vida. Gran parte de las lesiones ocurren bajo supervisión de adultos en estado de embriaguez. La prevención empieza en casa”.

La Secretaría Distrital de Salud trabaja de manera articulada con distintas entidades distritales y la Policía Metropolitana para frenar la fabricación, distribución y uso ilegal de pólvora en la ciudad.

Recomendaciones frente a un accidente:

Ante un accidente con pólvora, la Secretaría Distrital de Salud entrega las siguientes recomendaciones sobre lo que se debe evitar hacer:

No aplicar cremas, ungüentos o remedios caseros (sábila, aceites o café) sobre quemaduras o laceraciones, ya que estos productos contaminan la herida y requieren manejo profesional.

No usar algodón, esparadrapo, ni microporo. La lesión debe cubrirse con un paño limpio o una gasa mojada.

No reventar las ampollas causadas por las quemaduras.

No ingerir líquidos en caso de quemaduras profundas o de tercer grado.

Incluso las quemaduras que parezcan leves requieren ser tratadas por personal de salud para evitar el riesgo de infección y diríjase rápidamente a un centro de salud.