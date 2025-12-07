Impactante video revela el momento exacto del asesinato de Jean Claude Bossard en Bogotá

La revelación de un nuevo video sobre el asesinato de Jean Claude Bossard, un joven barranquillero de 29 años, ha dado un giro trascendental a la investigación por el crimen ocurrido en medio de un robo en Bogotá. Las imágenes, divulgadas por Noticias RCN, permiten reconstruir con precisión los últimos minutos de vida de la víctima y exponen la violencia con la que actuaron los responsables, entre ellos un adolescente de 16 años.

Los hechos ocurrieron el 2 de diciembre en la avenida 19 con calle 107, en el norte de la capital. En la grabación se observa a Jean Claude caminando con calma por el andén. Según relató su padre, el joven regresaba a casa después de compartir un almuerzo con sus compañeros de trabajo. Sin que él lo notara, a pocos metros lo seguía el presunto ladrón, un menor de edad que ya había sido identificado por las autoridades.

El video que lo cambia todo: así fue el violento ataque que terminó con la vida de Jean Claude Bossard

El video muestra que el delincuente esperó el momento en que la vía quedó despejada para actuar. Cuando consideró que podía atacar, desenfundó su arma de fuego y se abalanzó contra la víctima. A pesar de que varias personas transitaban por la zona, el menor no dudó en iniciar el asalto. En segundos comenzó un forcejeo, pues Bossard se resistió a entregar sus pertenencias.

La secuencia también deja ver la llegada del cómplice, quien esperaba en una motocicleta. Su intención era huir rápidamente con el botín, pero la resistencia de Jean Claude extendió la disputa. El forcejeo avanzó desde el andén hasta la vía, mientras un testigo observaba la escena desde su propia moto.

El desenlace quedó registrado de forma contundente: en medio del enfrentamiento, el adolescente disparó a quemarropa y le dio un tiro en el pecho a Jean Claude. Tras cometer el crimen, subió a la motocicleta y emprendió la huida junto a su acompañante. Allí finaliza el nuevo video, que se ha convertido en una pieza clave para esclarecer completamente los hechos.

Minutos después ocurrió un segundo episodio que también quedó registrado en cámaras. Un policía, que pasaba por el sector en bicicleta, presenció el escape de los delincuentes y decidió enfrentarlos. En medio de la persecución, el uniformado dio de baja al conductor de la moto e hirió al joven de 16 años, quien finalmente fue aprehendido.

El menor que accionó el arma aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación y permanece bajo custodia. Sin embargo, para la familia de la víctima este avance judicial no es suficiente. Su padre, Jean Claude Bossard Serpa, hizo un llamado contundente a las autoridades para que el caso no quede en la impunidad.

“Los menores con un arma en la mano no son menores, son asesinos”, afirmó, insistiendo en la urgencia de revisar las sanciones y los procesos de salida de los centros de reclusión. Para la familia, nada podrá devolverle la vida al joven, pero esperan que su muerte impulse una discusión nacional sobre la inseguridad, la responsabilidad penal de los menores de edad armados y la necesidad de evitar que más colombianos sean víctimas de hechos similares.

