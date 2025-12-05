Video del brutal accidente en el que estuvieron involucrados un SITP y un taxi que quedó en “pérdida total”

Choque múltiple en la Av. Villavicencio con Gaitán Cortés deja un taxi destruido y personas con lesiones leves.

Un siniestro vial se presentó aproximadamente a las 09:00 de la mañana de este 5 de diciembre en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, en el cruce de la Avenida Gaitán Cortés con la Avenida Villavicencio, en el tramo con dirección norte-sur.

El incidente, catalogado por las autoridades como un siniestro vial, involucró de manera simultánea un bus de servicio zonal (SITP), un taxi, una volqueta y una motocicleta, de acuerdo con los reportes oficiales y testimonios en el lugar.

La magnitud del impacto fue evidenciada en imágenes compartidas en plataformas digitales. El taxi quedó con una pérdida considerable de su estructura, completamente destruido como se aprecia en videos e imágenes.

El hecho se registró frente a la zona de Diana Turbay, según una de las referencias públicas, y también en inmediaciones del Centro Comercial El Ensueño, de acuerdo con otros informes de testigos.

Reporte de la secretaría de movilidad

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá confirmó el incidente, señalando que unidades de tránsito fueron asignadas al punto para gestionar la situación. La entidad reportó que, además de las unidades de Tránsito, se movilizó personal de ambulancia para la atención de los involucrados.

Según el balance de las autoridades, los lesionados presentaron heridas de carácter leve. No se registraron víctimas mortales a causa de la colisión. Testigos citados en redes sociales también mencionaron la presencia de heridos y destacaron la afectación visible en el taxi.

El accidente generó una fuerte congestión vehicular en el corredor vial durante varias horas, por lo que la Policía de Tránsito de Bogotá recomendó a los conductores tomar rutas alternas. Las causas de esta colisión múltiple se encuentran en proceso de investigación por parte de las autoridades competentes.