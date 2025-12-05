Alerta de movilidad en Bogotá: Tres conciertos masivos convergen este 5 de diciembre

Hoy, viernes 5 de diciembre, Bogotá afronta una jornada de movilidad compleja, debido a la celebración simultánea de tres eventos musicales que congregarán a una alta afluencia de público en diferentes puntos de la capital. Se prevé que el impacto en el tráfico se concentre principalmente en el horario comprendido entre las 6:00 p. m. y las 8:00 p. m., según las autoridades de movilidad.

(Lea también: Colombia ya sabe contra qué país debutará en la Copa del Mundo 2026)

Los conciertos que motivan esta alerta en la circulación son:

Festival Loserville 2025 (Encabezado por Limp Bizkit) en el Coliseo MedPlus.

Boris Brejcha en el Movistar Arena.

Festival Órale Wey (Encabezado por Grupo Firme) en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Se ha estimado una asistencia superior a las 60.000 personas entre los tres eventos, lo que generará un incremento de vehículos y asistentes en zonas específicas de la ciudad. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha anunciado la disposición de personal en vía para la gestión del tráfico y la mitigación de los efectos de la congestión en las áreas adyacentes a los recintos.

Posibles vías afectadas

Las vías y sectores sobre los que se ha emitido una alerta de posible afectación significativa son:

Calle 80: Se anticipan dificultades en el corredor de salida hacia Siberia, influenciado por el evento en el Coliseo MedPlus.

Calle 63: Se proyecta un aumento de la circulación, especialmente en el sentido occidente-oriente, debido a la llegada de público al Movistar Arena.

NQS (Avenida Norte-Sur): Se espera una notable afluencia de público, con un incremento de vehículos en sentido sur-norte, especialmente en el sector cercano al estadio.

Calle 53 (Sector Galerías): Se prevé congestión vehicular a causa de la concentración de asistentes.

Adicionalmente, la SDM autorizó cierres viales específicos en el sector del Estadio Nemesio Camacho El Campín debido al festival Órale Wey. Estos cierres incluyen:

Cierre total de la Calle 57A entre la Avenida NQS y el acceso al parqueadero norte.

Cierre total de la Calle 53B Bis entre la Transversal 28 y la Avenida NQS.

Restricciones en la Transversal 28 entre la Calle 57 y la Transversal 25.

La entidad recomienda a los ciudadanos considerar el uso de transporte público como TransMilenio, el cual contará con un servicio extendido, y planificar los desplazamientos para evitar los horarios de mayor concentración de asistentes.