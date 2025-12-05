Alerta de movilidad en Bogotá: Tres conciertos masivos convergen este 5 de diciembre

Hoy, viernes 5 de diciembre, Bogotá afronta una jornada de movilidad compleja, debido a la celebración simultánea de tres eventos musicales que congregarán a una alta afluencia de público en diferentes puntos de la capital. Se prevé que el impacto en el tráfico se concentre principalmente en el horario comprendido entre las 6:00 p. m. y las 8:00 p. m., según las autoridades de movilidad.
Los conciertos que motivan esta alerta en la circulación son:
- Festival Loserville 2025 (Encabezado por Limp Bizkit) en el Coliseo MedPlus.
- Boris Brejcha en el Movistar Arena.
- Festival Órale Wey (Encabezado por Grupo Firme) en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.
Se ha estimado una asistencia superior a las 60.000 personas entre los tres eventos, lo que generará un incremento de vehículos y asistentes en zonas específicas de la ciudad. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha anunciado la disposición de personal en vía para la gestión del tráfico y la mitigación de los efectos de la congestión en las áreas adyacentes a los recintos.
Posibles vías afectadas
Las vías y sectores sobre los que se ha emitido una alerta de posible afectación significativa son:
- Calle 80: Se anticipan dificultades en el corredor de salida hacia Siberia, influenciado por el evento en el Coliseo MedPlus.
- Calle 63: Se proyecta un aumento de la circulación, especialmente en el sentido occidente-oriente, debido a la llegada de público al Movistar Arena.
- NQS (Avenida Norte-Sur): Se espera una notable afluencia de público, con un incremento de vehículos en sentido sur-norte, especialmente en el sector cercano al estadio.
- Calle 53 (Sector Galerías): Se prevé congestión vehicular a causa de la concentración de asistentes.
Adicionalmente, la SDM autorizó cierres viales específicos en el sector del Estadio Nemesio Camacho El Campín debido al festival Órale Wey. Estos cierres incluyen:
- Cierre total de la Calle 57A entre la Avenida NQS y el acceso al parqueadero norte.
- Cierre total de la Calle 53B Bis entre la Transversal 28 y la Avenida NQS.
- Restricciones en la Transversal 28 entre la Calle 57 y la Transversal 25.
La entidad recomienda a los ciudadanos considerar el uso de transporte público como TransMilenio, el cual contará con un servicio extendido, y planificar los desplazamientos para evitar los horarios de mayor concentración de asistentes.