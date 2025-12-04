Barranquillero asesinado en robo en Bogotá estaba a días de celebrar su cumpleaños

El dolor de una familia barranquillera quedó marcado por la trágica muerte de Jean Claude Bossard, un joven de 29 años que fue asesinado en medio de un atraco en Bogotá este martes, a solo tres días de celebrar su cumpleaños número 30. Su familia ya estaba organizando una pequeña reunión para conmemorar la fecha, sin imaginar que ese día se convertiría en el de su despedida.

Su padre, también llamado Jean Claude Bossard, relató entre lágrimas al portal Zona Cero los últimos momentos que compartió con su hijo. Con emoción y planes por cumplir, el joven le comentó la mañana del crimen: “Papá, hoy pienso a qué restaurante vamos para hacer la reservación, porque eso toca hacerlo con tiempo”. Esa conversación sería lo último que escucharían de él antes del violento hecho en la Avenida 19 con calle 114, en Usaquén, al norte de la capital.

Asesinan a joven barranquillero en Bogotá a días de su cumpleaños: el video que revela los últimos segundos

Según el relato del padre, Jean Claude había salido a almorzar con un compañero de la empresa de seguros donde trabajaba. Tras la comida, cada uno tomó su camino, y fue justo en ese trayecto de regreso cuando dos hombres en motocicleta lo interceptaron para robarle la mochila donde llevaba su computador, documentos y su celular. Todo ocurrió en cuestión de segundos.

El ataque quedó registrado en un video que evidencia el momento en que la víctima intenta resistirse y proteger sus pertenencias, entre ellas una cadena de oro que llevaba puesta. En el forcejeo, según su padre, el joven barranquillero fue herido de gravedad: “Él forcejea y el hombre le pega un tiro en el pecho”, explicó con voz entrecortada.

El barranquillero cayó al suelo tras recibir dos disparos, quedando tendido mientras uno de los delincuentes escapaba en la motocicleta donde lo esperaba su cómplice. Aunque la comunidad trató de auxiliarlo, nada pudo hacerse por salvar su vida.

A pocas cuadras del lugar, una patrulla de la Policía fue alertada del hecho e inició una persecución. En medio del operativo, el conductor de la moto fue abatido, mientras que el parrillero, señalado de ser quien disparó y quien resultó ser menor de edad, fue herido y capturado. Ahora permanece bajo custodia, mientras avanzan las investigaciones.

Jean Claude Bossard era egresado del Colegio Alemán y administrador de empresas. Había trabajado como coordinador de logística en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, y era reconocido entre sus amigos por su pasión por las motocicletas. De hecho, solía frecuentar la zona donde almorzó ese día porque cerca funcionaba un antiguo almacén de KTM, punto de encuentro con otros aficionados.

Su familia aún espera la entrega del cuerpo, pero su padre señaló que lo más probable es que el joven sea sepultado este viernes, justamente el día en que debía celebrar sus 30 años. Una fecha que estaba destinada a ser motivo de alegría quedó marcada por una profunda tristeza, dejando a una familia rota y clamando justicia por un crimen que pudo evitarse.