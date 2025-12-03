¿Qué días no podrá movilizarse por pico y placa en diciembre? Confirman rotación y horarios clave para evitar sanciones

Llegan las festividades a la Capital y con las confusiones de como será el pico y placa en Bogotá. Por esto, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá (SDM) confirmó la continuidad del esquema de restricción vehicular conocido para vehículos particulares durante diciembre de 2025.

(Lea también: Pico y placa los sábados: Galán reveló nuevos detalles sobre la medida y la fecha en la que entrará en vigencia)

Pese a la percepción de menor flujo vehicular asociada a la temporada festiva, la medida se mantiene con sus parámetros habituales, con la excepción de la aplicación del denominado pico y placa regional en las principales vías de acceso a la ciudad en días festivos.

La entidad distrital, de acuerdo con información divulgada a través de sus canales oficiales, no anunció variaciones significativas en el sistema de rotación para vehículos particulares. La restricción opera de lunes a viernes en un horario establecido entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.

¿Cuál será el esquema de rotación vigente?

El sistema de circulación se mantiene bajo la modalidad de días pares e impares, definida por el último dígito de la placa de su vehículo:

Días impares: Habilitados para vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Días pares: Habilitados para vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Hasta el momento, el calendario suministrado por la Secretaria indicó que los fines de semana (sábados y domingos) no aplica la restricción dentro del perímetro urbano en la temporada decembrina.

Pico y placa regional para los festivos

Una de las disposiciones clave para la movilidad del mes es la implementación del pico y placa regional en vías de ingreso a Bogotá durante los días festivos. Esta medida busca regular el alto volumen de vehículos que retornan a la capital tras los puentes festivos.

Específicamente, el lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción o coloquialmente conocido como puente de Velitas) y el jueves 25 de diciembre (Navidad) se ha confirmado la aplicación de esta restricción en los nueve corredores de acceso de la ciudad.

Sin embargo, aún falta el cronograma específico para la segunda quincena de diciembre el cual será divulgado oficialmente por La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá (SDM).

Por ahora, el esquema de operación del pico y placa regional, según la SDM, tendrá franjas horarias de ingreso diferenciadas:

Placas pares (0,2,4,6,8): Ingreso permitido de 12:00 p. m. a 4:00 p. m.

Placas impares (1,3,5,7,9): Ingreso permitido de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

Sanciones que podría enfrentar la ciudadanía

La circulación en horarios y zonas restringidas constituye una infracción de tránsito. La multa establecida para diciembre de 2025 por incumplir el pico y placa es de aproximadamente de 604.100 pesos colombianos, conforme al C14 del Código Nacional de Tránsito.

Las autoridades distritales hacen un llamado a la ciudadanía para que planifiquen sus desplazamientos con antelación, consultar los canales oficiales para cualquier actualización de la medida y contribuir al orden vial, especialmente en un contexto de constantes intervenciones urbanas.

La SDM ha señalado que cualquier novedad relevante en la aplicación del pico y placa será comunicada oportunamente por los canales institucionales.

Fechas para tener en cuenta:

Semana del 1 al 7 de Diciembre

Lunes 1: Circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 .

Circulan placas terminadas en . Martes 2: Circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 .

Circulan placas terminadas en . Miércoles 3: Circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 .

Circulan placas terminadas en . Jueves 4: Circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 .

Circulan placas terminadas en . Viernes 5: Circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 .

Circulan placas terminadas en . Sábado 6: No aplica pico y placa.

No aplica pico y placa. Domingo 7: No aplica pico y placa.

Semana del 8 al 14 de Diciembre

Lunes Festivo 8: No aplica pico y placa en la ciudad. Rige pico y placa Regional para ingreso a Bogotá.

No aplica pico y placa en la ciudad. Rige para ingreso a Bogotá. Martes 9: Circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 .

Circulan placas terminadas en . Miércoles 10: Circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 .

Circulan placas terminadas en . Jueves 11: Circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 .

Circulan placas terminadas en . Viernes 12: Circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 .

Circulan placas terminadas en . Sábado 13: No aplica pico y placa.

No aplica pico y placa. Domingo 14: No aplica pico y placa.

Semana del 15 al 21 de Diciembre

Lunes 15: Circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 .

Circulan placas terminadas en . Martes 16: Circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 .

Circulan placas terminadas en . Miércoles 17: Circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 .

Circulan placas terminadas en . Jueves 18: Circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 .

Circulan placas terminadas en . Viernes 19: Circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 .

Circulan placas terminadas en . Sábado 20: No aplica pico y placa.

No aplica pico y placa. Domingo 21: No aplica pico y placa.

Semana del 22 al 28 de Diciembre

Lunes 22: Circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 .

Circulan placas terminadas en . Martes 23: Circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 .

Circulan placas terminadas en . Miércoles 24: Circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 .

Circulan placas terminadas en . Jueves Festivo 25: Aplica pico y placa regional para ingreso a Bogotá.

para ingreso a Bogotá. Viernes 26: Circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 .

Circulan placas terminadas en . Sábado 27: No aplica pico y placa.

No aplica pico y placa. Domingo 28: No aplica pico y placa.

Final de Diciembre (29 al 31)