Policía detuvo a un hombre que hacía disparos al aire con un fusil al norte de Bogotá

Detienen a un hombre que estaba disparando al aire con un fusil.

La Policía de Bogotá capturó en la localidad de Usaquén a dos personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Esta persona intentó huir, pero la oportuna reacción de las autoridades permitió su detención.

“Mientras los uniformados adelantaban labores de patrullaje por el barrio Canaima, fueron alertados por unas detonaciones, producto de arma de fuego. Se trasladaron al lugar y observaron a un hombre que, al notar la presencia de las autoridades, abordó un vehículo y en compañía de otra persona emprende la huida”, aseguró el teniente coronel Ricardo Cháves, comandante Estación de la Policía de Usaquén.

Se inició un seguimiento por parte de los uniformados y se logró interceptar este vehículo en la calle 195 con carrera 20. Asimismo, al efectuar el registro a este automóvil, se halló en el interior un arma de fuego tipo fusil con un proveedor, cinco cartuchos y una máscara.

Una de estas personas presenta anotaciones por los delitos de extorsión, porte de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Finalmente, los detenidos y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Capturan a un ladrón que intentó hurtar una camioneta en Engativá

En las últimas horas, uniformados de la estación de policía de Kennedy, lograron la captura de una persona por los delitos de hurto y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego luego de frustrar el hurto a una camioneta en la ciudad.

Mientras los uniformados adelantaban, labores de patrullaje, fueron alertados por la central de radio sobre el hurto de un vehículo en la localidad de Engativá. De manera inmediata, se desplegó un plan candado por toda la Metropolitana de Bogotá y se logró ubicar este vehículo a la altura de la Avenida Boyacá.

En medio de la persecución, el presunto delincuente intentó escapar de las autoridades tratando de cambiar de carriles, luego de esto abandonó el vehículo y emprendió la huida, pero las autoridades lograron interceptarlo metros más adelante.

Durante el procedimiento, se logró recuperar el vehículo en el barrio Castilla y al efectuarle el respectivo registro de personas a este individuo, se le halló en su poder un arma de fuego tipo pistola con munición.