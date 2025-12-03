Indumil asegura que el camión varado en Bogotá lleva peligrosos explosivos que son tratados con precaución

En la madrugada de este miércoles 3 de diciembre, un camión perteneciente a la Industria Militar de Colombia (Indumil) se varó en el norte de Bogotá, más exactamente en la Autopista Norte con calle 233, sentido norte - sur.

Lo que han confirmado las autoridades de tránsito, es que el vehículo cargado con armamento se partió en dos. Este heche generó una alerta por el material explosivo que hay al interior además​ del caos vehicular.

Al respecto, Indumil sacó un comunicado refiriéndose a la avería del camión, incluso dieron a conocer que el vehículo llevaba un peligroso material explosivo. Sin embargo no causaba peligro para la ciudadanía.

“Esta madrugada se presentó​ un incidente en la carrocería de un tractocamión que hacía parte de la caravana de seis vehículos​. El material transportado a ANFO, y se confirma de manera importante a la ciudadanía que no existe riesgo, dado que, en cumplimiento de los protocolos de seguridad, este tipo de material se transporta de manera aislada, sin otros elementos", expresaron desde la Industria Militar colombiana.

Igualmente señalaron que el camión en cuestión se dirigía para la fábrica de Sibaté, pero presentó una fractura en la carrocería, por “una falla en la estructura”. Además, respecto a los explosivos, Indumil aseguró que fueron trasladados a otro vehículo con precaución.

“Actualmente se adelanta el traspaso seguro del material a otro vehículo, con el objetivo de continuar el desplazamiento sin afectaciones”.

En la vía las autoridades informaron que el hecho está siendo acompañado por la Policía Militar.

“Indumil ya inició las actuaciones e investigaciones administrativas correspondientes, con el fin de verificar en detalle lo ocurrido, establecer las circunstancias que originaron el accidente y adoptar las medidas necesarias para prevenir la reiteración de situaciones similares”, finaliza el comunicado.