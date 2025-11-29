El presidente Gustavo Petro afirmó en una alocución nacional que los chats incautados en el computador de Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias ‘Calarcá’ y señalado integrante de las disidencias de las FARC, no serían auténticos. Según el mandatario, estos mensajes habrían sido creados utilizando inteligencia artificial, lo que, a su juicio, deslegitima el contenido que ha circulado en medios y redes en los últimos días.

Durante su intervención, Petro también se refirió al general del Ejército Juan Miguel Huertas, quien fue suspendido por la Procuraduría debido a presuntos contactos con las disidencias. El presidente enfatizó que Huertas no hacía parte de su administración, sino del gobierno anterior. Recordó que el oficial había sido retirado en 2021, durante la presidencia de Iván Duque, aunque posteriormente fue reintegrado al Ejército. Con esto, el mandatario buscó aclarar que cualquier vínculo o señalamiento previo al 7 de agosto de 2022 no puede atribuírsele a su gobierno.

El jefe de Estado mostró especial preocupación por el tiempo que tardaron en hacerse públicos los supuestos chats entre funcionarios del Gobierno, miembros del Ejército y alias ‘Calarcá’. Petro subrayó que desde que la Fiscalía recibió el computador incautado han pasado 16 meses, periodo durante el cual no se conoció información alguna sobre estas conversaciones. Para él, el hecho de que salgan a la luz justo ahora no es una coincidencia, sino un movimiento que tendría una intención política con miras al año electoral 2026.

Petro asegura que los chats atribuidos a alias Calarcá fueron generados con inteligencia artificial

“No nos explicamos. Duraron 16 meses desde los hechos en entregarle a la Fiscalía y hacerla pública en un momento electoral”, señaló el mandatario, insistiendo en que la difusión tardía de este material puede responder a intereses orientados a debilitar la imagen de su administración.

Petro también desmintió que las conversaciones atribuidas a Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), correspondan a su voz real. De acuerdo con el presidente, se difundieron audios que no coinciden con la identidad del funcionario, aunque sectores de la prensa los presentaron como si fueran auténticos. Este señalamiento refuerza, según Petro, la hipótesis de que se estaría utilizando tecnología de IA para fabricar conversaciones y desacreditar a miembros de su gobierno.

En otro momento de su discurso, el presidente advirtió sobre la presencia de empresas de seguridad que, según investigaciones recientes, habrían tenido vínculos con grupos armados ilegales. Petro afirmó que cinco de estas compañías están ubicadas en Barranquilla y señaló que estas alianzas tendrían como propósito la infiltración del Estado, un fenómeno que su administración —según dijo— ha empezado a revelar.

El mandatario recalcó que su gobierno ha sido el primero en exponer estas presuntas redes de infiltración y advirtió que estos hechos deben ser investigados a profundidad. Para Petro, la utilización de herramientas como la inteligencia artificial con fines de manipulación y la injerencia de actores irregulares en instituciones del Estado representan riesgos graves para la democracia.

En un contexto marcado por tensiones políticas y un clima preelectoral cada vez más evidente, Petro insistió en que la ciudadanía debe mantenerse alerta ante posibles campañas de desinformación. A su juicio, tanto los supuestos chats como la circulación de audios alterados buscan minar la confianza en las instituciones y generar un ambiente de inestabilidad que podría incidir en las próximas contiendas electorales.