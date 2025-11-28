Reviven video de joven que reveló todo lo que se gana en un día cantando y tocando guitarra en el TransMilenio

Un joven músico que se sube a los buses articulados de TransMilenio, sistema de transporte público de Bogotá, publicó hace unas semanas un video en el que muestra todo lo que se ganó durante 8 horas que estuvo cantando y tocando guitarra.

A través de su cuenta de Instagram, en donde ya tiene más de 15.000 seguidores, publicó el video en el que cuenta los billetes y la monedas que recibió.

También le puede interesar: A la cárcel fueron enviados los siete ladrones del carro rojo que tenían azotados a los bogotanos, aparecieron 11 víctimas

¿Cuánto se gana al día una persona cantando en TransMilenio?

Se trata de Jorge Andrés, que ya es reconocido en TransMilenio, porque cada día recorre diferentes rutas del sistema de transporte público y lo muestra en sus redes.

Uno de los videos que más ha generado reacciones es el que cuenta todo lo que se gana en un día durante 8 horas cantando y tocando guitarra. En la publicación indicó que empezó a trabajar desde las 4:30 am y terminó a la 1 de la tarde.

Frente al celular ubicó el bolsito que utiliza para guardar la plata que recibe y como siempre hace, lo primero que dijo fue que le agradecía a todos los que le aportaron ese día.

“Gracias por el apoyo. Vean todo lo que nos hicimos el día de hoy. Súper agradecido con toda la gente que me colaboró”, dice Georg1to, como se conoce en Instagram.

Luego, de organizar los billetes y las monedas, empezó a contar: “Tenemos 17.000 pesos (en billetes), ¡qué bendición! Ahora contemos las monedas. (Hizo montones) Todos están de a 2.000 a excepción de las de 50 pesos, en las que hay 1.700 pesos. (Cuenta uno por uno) Esto nos da un total de 109.700 en moneda. Gracias, muchachos”, explicó.

Ante las reacciones, publicó un mensaje en el que dijo: “Gracias a todos los que me siguen. Los quiero, y qué hago en los Transmilenios canto y toco guitarra para los que critican y ni siquiera ven mis videos igual bendiciones para todos”.