Autoridades capturan a una mujer señalada de abusar sexualmente de un menor de 14 años en Madrid, Cundinamarca

Capturan a una mujer señalada de abusar sexualmente a un menor de 14 años.

La Policía de Bogotá, a través de la Unidad Básica de Investigación Criminal, logró en la localidad de Puente Aranda materializar la detención, mediante orden judicial, de una persona por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Esta detención se hizo por los hechos ocurridos en Madrid, Cundinamarca, donde está persona, al parecer, hizo tocamientos y habría abusado sexualmente de un menor.

Lea también: Familia busca desesperada a jóven con esquizofrenia desaparecido en Bogotá

“Esta orden judicial, emitida por el Juzgado 2 Penal de Funza, fue ejecutada el pasado 5 de noviembre del 2025. La persona detenida presenta anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio, por el delito de lesiones personales”, aseguró el teniente coronel Norberto Caro, jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Bogotá.

“Ningún delito contra menores quedará impune. Capturamos a una persona que habría abusado de un menor en Madrid, Cundinamarca. Los hechos se presentaron mientras se encontraban en un centro especializado de menores. Además, cuenta con antecedentes por lesiones personales”, señalaron desde la Institución.

A 18 años de prisión fue condenado un hombre señalado de abusar sexualmente de una menor de edad en Boyacá

Las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que Giovanni Ricardo Cañón Rodríguez, de 34 años, aceptara de manera libre, espontánea y asesorado por su abogado, su responsabilidad en cuanto al delito de acceso carnal violento del que fue víctima una menor de 17 años.

Ante esto, y tras avalar el preacuerdo suscrito entre el procesado y la Fiscalía, el juez de conocimiento que conoció el caso impuso al agresor una pena de 18 años de prisión.

Según la investigación, en agosto de 2024 la víctima perdió su celular y sus documentos de identidad. Con la intención de recuperarlos pactó un encuentro con un hombre a cambio de dinero.

Mientras esperaba la devolución de sus pertenencias, en el barrio 3 de Julio, Chiquinquirá (Boyacá), la menor fue abordada por Cañón Rodríguez quien se ofreció a ayudarla y la llevó a un lugar despoblado del sector Cerros de Alameda donde sometió a la adolescente a vejámenes sexuales.