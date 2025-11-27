Ciudadano extranjero con orden de expulsión fue sorprendido en un pagadiario: era un ladrón

En medio de un operativo en el sector de María Paz, en Kennedy, las autoridades sorprendieron e identificaron resguardado en un pagadiario a un ciudadano extranjero que tenía una orden vigente de expulsión del país. Durante el procedimiento, el hombre fue puesto a disposición de Migración Colombia para adelantar el proceso correspondiente.

El ciudadano, de nacionalidad venezolana, había cumplido recientemente en Colombia una condena de un año y siete meses por el delito de hurto. Según lo dispuesto por el juez del caso, una vez finalizara la pena debía abandonar el territorio nacional de manera inmediata. Sin embargo, permaneció en el país sin autorización, por lo que ahora deberá responder ante la autoridad migratoria.

Por otra parte, en el despliegue operativo, otro pagadiario del sector fue suspendido por actividades irregulares. En su interior se evidenció la prestación de servicios sexuales pagos, una actividad comercial que no estaba avalada en la documentación legal aportada por el administrador del establecimiento.

“No vamos a permitir que la ilegalidad se enquiste en María Paz ni en ningún punto de la ciudad. Vamos a seguir interviniendo, de día y de noche, para poner orden y devolverle la tranquilidad a Bogotá”, afirmó César Restrepo, secretario de Seguridad.