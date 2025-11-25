Revelan cuál fue la razón de la muerte de la mujer que falleció en puente peatonal en Bogotá

Bogotá comenzó la mañana de este lunes 24 de noviembre de 2025 con una noticia profundamente conmovedora. Una mujer venezolana de 50 años falleció de manera repentina en el puente peatonal de la estación de TransMilenio de la avenida Ciudad de Cali con calle 80, en un hecho que tomó por sorpresa a usuarios, autoridades y, sobre todo, a su esposo, quien fue testigo directo de los angustiosos minutos finales de su vida. Las primeras versiones apuntan a que la migrante sufrió un infarto fulminante, según reportó El Tiempo.

Para leer: Caos en la movilidad de Bogotá: más de 75.000 usuarios afectados por cierres y manifestaciones en la calle 26

El incidente ocurrió hacia las 5 a.m., cuando la pareja iniciaba su rutina habitual camino al trabajo. De acuerdo con el testimonio del esposo, recogido por Citytv, ambos estaban cruzando la calle cuando la mujer comenzó a sentirse mal. “Estábamos cruzando la calle, ella empezó a sentirse mal y me pidió agua. En ese momento, tropezó y se golpeó severamente”, relató con evidente dolor. La caída, que le produjo heridas en el rostro, fue el primer indicio de que la situación era más grave de lo que parecía.

Dolor en la calle 80: migrante fallece de forma repentina mientras caminaba con su esposo

Mientras intentaba auxiliarla, el hombre escuchó una frase que lo dejó paralizado: “Me voy a morir”. Según su relato, esas fueron las últimas palabras de la mujer antes de desvanecerse por completo. Las autoridades llegaron pocos minutos después, pero ya no presentaba signos vitales. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, quienes utilizaron equipos de reanimación, la mujer no respondió. El diagnóstico preliminar fue claro: muerte súbita por infarto.

La pareja llevaba cuatro años viviendo en Bogotá, según contó el hombre, trabajando juntos “para salir adelante” y enfrentando la vida sin una red familiar en Colombia. “No tenemos familia aquí, somos de Venezuela y nomás estamos los dos trabajando”, dijo con voz entrecortada mientras era acompañado por las autoridades, quienes tuvieron que asistirlo emocionalmente en medio del impacto por la pérdida inesperada.

El hecho no afectó la operación general del sistema, y TransMilenio confirmó que los buses continuaron circulando con normalidad. Sin embargo, el doloroso episodio generó conmoción entre los usuarios que a esa hora transitaban por el sector, al ver la magnitud del esfuerzo médico y el desconcierto del esposo de la víctima.

Las autoridades adelantan la recolección de testimonios y revisan cámaras de seguridad para establecer con exactitud las circunstancias del fallecimiento. Aunque la hipótesis del infarto fulminante es la más sólida, se busca documentar todo el contexto del caso para confirmar el origen médico del episodio.