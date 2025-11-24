“No soy narco, solo me gustan Gucci y los clubes de striptease”, la frase sobre Petro en el centro de la polémica en medio internacional

El reciente artículo publicado por The Times sobre los estados financieros del presidente Gustavo Petro reavivó el debate internacional en torno a su imagen pública, sus declaraciones políticas y los contrastes con su vida privada. Bajo un tono crítico, el medio británico destacó que el mandatario, conocido por su discurso contra el consumismo, exhibe gustos personales que, según el propio periódico, podrían interpretarse como “marcadamente capitalistas”. La nota tomó fuerza en redes y en sectores políticos, pues mezcla detalles personales con cuestionamientos sobre coherencia ideológica.

Para leer: Hija de Gustavo Petro confesó lo único malo que el presidente ha hecho en la vida, “siempre dice la misma”

El artículo abrió con una frase que pronto se volvió viral: “Gustavo Petro, el líder de izquierda y un feroz crítico de los excesos del consumismo, parece tener una inclinación por Gucci, Ralph Lauren, Prada y alguno que otro club de striptease”. Según The Times, esta afirmación surgió tras revisar cerca de 30 páginas de documentos bancarios que fueron divulgados con el objetivo de desmentir acusaciones sobre presuntos vínculos con el narcotráfico. Aunque los extractos financieros confirmarían que no existen ingresos compatibles con actividades ilícitas, sí revelan compras de alto valor en tiendas de lujo europeas.

Polémica internacional por estados financieros de Petro tras revelaciones de The Times

Entre los gastos reseñados, el medio destacó que en 2023 el presidente habría pagado 1.250 euros en una tienda Gucci en Portugal, además de adquisiciones en Ralph Lauren, Prada, Apple, Saks Fifth Avenue y la italiana Casa dei Tessuti, conocida por sus textiles exclusivos. Para el periódico, estas transacciones contrastan con el perfil de un mandatario que ha cuestionado públicamente las dinámicas del mercado global, la ostentación y la lógica consumista.

El reportaje también subrayó un detalle que encendió aún más la controversia: un cargo registrado en el “Ménage Strip Club”, un establecimiento nocturno en Lisboa, por un monto cercano a 40 euros. La mención del gasto —que aparece en el documento en mayúsculas— generó especial atención, sobre todo porque, según la agenda oficial, Petro debía estar en España por motivos de trabajo en ese mismo momento. Para The Times, este dato fue aprovechado por la oposición en Colombia, que cuestionó la transparencia y coherencia del presidente.

La publicación citó una frase contundente: “El hecho de que el presidente aparentemente terminara un día ajetreado de compras en Europa con una visita a un club de striptease ha sido aprovechado por la oposición política en Colombia”. En ese punto, el medio recordó la reacción de la precandidata presidencial Vicky Dávila, quien afirmó: “Ya no queda dignidad presidencial”.

No es la primera ocasión en la que la prensa internacional indaga en la vida privada del mandatario y su entorno. El diario sueco Expressen publicó un reportaje previo en el que señala que la primera dama, Verónica Alcocer, llevaría una vida de lujos durante sus estancias en Europa. La nota aseguró que vive en un apartamento exclusivo, asiste a clubes privados como Noppes y se relaciona con figuras de alto perfil económico.

El artículo también recordó el reciente revuelo por la inclusión de Gustavo Petro, Verónica Alcocer y Nicolás Petro en la lista Clinton, medida que en sectores de Washington fue interpretada como una acción de presión política. Se mencionó, además, la polémica sobre si la primera dama habría tenido alguna influencia en la fallida negociación con la empresa sueca Saab para la adquisición de aviones Gripen, una versión que el presidente negó con firmeza.