Video: impresionante accidente de tránsito entre motociclista y vehículo ocurrió en la localidad de Usaquén

Motociclista pierde la vida al chocar fuertemente contra un carro en la localidad de Usaquén.

En la madrugada de este sábado 22 de noviembre, un accidente de tránsito se presentó en la calle 147 con carrera 9, en la localidad de Usaquén; el siniestro involucró a un motociclista y una vehículo particular. El choque fue tan fuerte que lamentablemente el motorizado perdió la vida instantaneamente.

De acuerdo a la Secretaría de Movilidad, el hecho se produjo sobre la 1:30 a.m., fue necesaria la presencia del grupo de criminalística para realizar el levantamiento del cuerpo. Hacia las 3:37 a.m., las autoridades lograron terminar las labores investigativas y permitir el tránsito en el sector.

Lea también: Encarcelan a uno de los presuntos asesinos de Harold Aroca: lo habría secuestrado y torturado

En redes sociales se filtró un video de cómo quedaron ambos vehículos, donde se detalla que la motocicleta quedó completamente volcada y el carro destruido en la puerta del conductor.

Desde la Alcaldía de Bogotá han realizado un llamado para que los conductores de motos y carros manejen con prudencia en estas fechas festivas que se aproximan, evitando conducir en estado de alicoramiento y previniendo accidentes debido a las fuertes lluvias.

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), los motociclistas durante este año han representado el 63% del total de víctimas fatales. Con corte a finales de octubre, han muerto alrededor de 4.436.

Recuperada moto hurtada que se camuflaba con placa falsa en Los Mártires

En una megatoma realizada por la Policía Metropolitana de Bogotá, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía Local de Los Mártires, fue recuperada una motocicleta Pulsar NS 200 que tenía reporte de hurto y portaba una placa falsa. El vehículo estaba parqueado en la calle 7A con carrera 17, en el barrio La Estanzuela, y su supuesto propietario nunca apareció durante la inspección.

Uniformados de la Policía y peritos de automotores revisaron la placa y confirmaron que era falsa, ya que no cumplía con las especificaciones reglamentadas por el Ministerio de Transporte