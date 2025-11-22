Se cayó un árbol en la calle 83 y carrera 12 en Bogotá, en medio del fuerte aguacero de este viernes

Las fuertes lluvias en Bogotá continúan generando emergencias en diferentes sectores de la ciudad, dejando a su paso múltiples incidentes relacionados con la caída de árboles. En las últimas horas, se presentó una novedad vial en la localidad de Chapinero debido a la caída de un árbol en la calle 83 con carrera 12, lo que ocasionó afectación en la zona peatonal y restricciones en el paso de transeúntes. Según las autoridades, una unidad de Bomberos de Bogota fue asignada de inmediato, junto con un grupo guía que ya permanece en el punto para evaluar riesgos adicionales.

El incidente se registró en plena zona rosa de Bogotá, un área de alto flujo comercial y nocturno. Las autoridades también reportaron que, entre la calle 85 y la carrera 11, las precipitaciones provocaron otro árbol caído, lo que ha generado inquietud entre comerciantes y residentes debido al incremento de emergencias asociadas al clima. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó que unidades especializadas realizaron el corte de un árbol que cayó en la calle 82 con carrera 12, donde por fortuna no se registraron personas lesionadas. No obstante, el paso peatonal permanece restringido mientras avanzan las labores de limpieza.

Caída de árboles por fuertes lluvias causa afectaciones viales y peatonales en Bogotá

La situación no se limita a Chapinero. En otras zonas de la capital también se han registrado emergencias derivadas del fuerte aguacero. En la calle 26 con avenida Rojas, un árbol cayó sobre el carril destinado a vehículos particulares, en el costado norte, generando congestión en un corredor vial estratégico. Las autoridades de movilidad recomendaron a los conductores tomar vías alternas mientras se adelantan las labores de retiro del árbol y se normaliza la circulación.

Asimismo, en la localidad de Teusaquillo se presentó otra novedad vial por la caída de un árbol en la carrera 35 bis con calle 60, donde otra unidad de @BomberosBogota fue asignada para atender la emergencia. Los organismos de socorro continúan monitoreando distintos puntos de la ciudad para responder a tiempo ante cualquier riesgo que puedan generar los suelos saturados y los vientos que acompañan las precipitaciones.

Las autoridades distritales han reiterado la importancia de extremar precauciones durante la temporada de lluvias, especialmente en zonas arborizadas o con antecedentes de deslizamientos. Se recomienda a los ciudadanos reportar cualquier señal de riesgo y mantenerse informados a través de los canales oficiales para evitar incidentes mayores.