Ya hay fecha para el inicio de las negociaciones sobre el salario mínimo 2026 en Colombia

Este viernes 21 de noviembre quedó definido el cronograma para la discusión del incremento del salario mínimo correspondiente a 2026, un proceso que cada año concentra la atención de trabajadores, empresarios y Gobierno. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el 1.° de diciembre se instalará formalmente la Mesa de Concertación, en la que participarán los representantes de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

Lea también:Nueva estrategia de movilidad para Bogotá: habrán agentes de tránsito en bicicleta y más unidades en moto

Salario mínimo 2026: Gobierno fija el cronograma oficial para la negociación desde el 1.° de diciembre

Sanguino destacó que, desde el Gobierno, existe el compromiso de adelantar la negociación con rigurosidad técnica y mediante diálogo social, con el propósito de alcanzar un acuerdo justo para las y los trabajadores del país antes de finalizar diciembre. Según explicó, el proceso contará con el acompañamiento de las centrales obreras, los gremios empresariales y diferentes entidades de análisis económico.

El cronograma establece que el 15 de diciembre será el primer vencimiento legal para lograr la concertación del salario mínimo. En caso de no alcanzarse un consenso, los días 16 y 17 las partes deberán presentar sus salvedades, las cuales serán estudiadas el 18 de diciembre. Posteriormente, entre el 19 y el 29 de diciembre, se realizarán jornadas extraordinarias de concertación, en las que se intentará acercar posiciones y evaluar los escenarios posibles de ajuste salarial. Finalmente, el 30 de diciembre se cumple la fecha límite para la expedición del decreto que fijará el salario mínimo para 2026.

El ministro señaló que la discusión incorporará el reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el salario mínimo vital y móvil, documento que sirve como referencia internacional para evaluar las condiciones económicas de los trabajadores. Según los cálculos de la OIT, el salario vital para una familia de cuatro personas en Colombia se aproxima a los $3 millones, cifra que, aunque no determina el aumento, sí funciona como un parámetro técnico dentro del análisis.

Sanguino aclaró que este concepto es un referente aspiracional, pues busca identificar el ingreso necesario para que un hogar pueda garantizar condiciones básicas de dignidad y bienestar. Actualmente, el salario mínimo en Colombia es de $1.423.500, cifra que incluye el auxilio de transporte.

Con la instalación de la mesa y la entrada en vigor del cronograma, el país inicia una nueva ronda de negociación que estará marcada por los indicadores de inflación, productividad, costo de vida y las expectativas económicas para el próximo año. El resultado final dependerá del avance del diálogo entre las partes y de la voluntad de concertación en los próximos días.