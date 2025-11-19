Defensa alega que patada de Ricardo González a Jaime Esteban Moreno no fue mortal porque “ingresó por sus propios medios” al hospital

Audiencia de medida de aseguramiento de Ricardo González por homicidio de Jaime Esteban Moreno. (Foto: Captura de audiencia 11 de noviembre de 2025)

Este miércoles, 19 de noviembre, se reinició la audiencia de medida de aseguramiento en contra de Ricardo González, el segundo agresor del estudiante de Los Andes, Jaime Esteban Moreno. Luego de las 7 horas en las que la juez de primera instancia argumentó su decisión de enviarlo a la cárcel mientras se adelanta el juicio, la defensa pidió espacio para pronunciarse al respecto.

La abogada defensora, Gladys Marcela López, aseguró que la patada que Ricardo le propinó a Jaime Esteban y que, según se evidencia en los videos, no fue mortal.

Defensa asegura que Jaime Esteban Moreno entró por sus propios medios al hospital

La abogada defensora leyó la primera hoja de la historia clínica en la que se hace referencia al ingreso de Jaime Esteban al examen físico dice: “ingresa paciente por sus propios medios, deambulando, en buenas condiciones generales, alerta, hidratada, afebril, isocoria, normo reactiva, conjuntivas normocrómicas, mucosa oral húmeda y rosada, orofaringe no congestiva, se observa múltiples hematomas a nivel del cuero cabelludo”.

A partir de esta información, la abogada dice que “no es cierto que no haya vuelto a recuperar la conciencia, que ese fue el punto neural para establecer la gravedad del delito, que no le estoy quitando gravedad, quiero así ponerlo porque fueron muy graves los hechos de los que fue víctima Jaime Esteban. Pero, sí fue neural a la hora de establecer la acreditación de autoría y participación”.

En su ejercicio de defender al González, la abogada insistió en que “ingresó por sus propios medios”, que la historia clínica, presentada por la Fiscalía, “no se acerca a la realidad, porque sí recuperó su conciencia”, por lo que considera que la conclusión de la Fiscalía es excesiva.

