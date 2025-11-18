Video: asaltantes que estaban robando una bodega textil, se escondieron bajo las telas para no ser descubiertos

De película, así fue el operativo en el que cinco uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Metropolitana de Bogotá se enfrentaron a 13 delincuentes que estaban robando al interior de una bodega de textiles en Fontibón.

Una rápida alerta a la central de radio, una granada aturdidora y un rápido despliegue al interior de la bodega para llegar hasta el escondite más recóndito, son algunos de los detalles inéditos del operativo que permitió la captura de estos delincuentes. Así lo reveló el uniformado que en su momento no solo lideró la intervención, sino que tuvo bajo su responsabilidad la integridad de sus compañeros.

Lea también: “Estaba llorando con el celular”: así supo Ricardo González lo ocurrido con Jaime Moreno

“Evidenciamos que la cerradura de la bodega estaba alterada e ingresamos de inmediato. Dos sujetos se encontraban a la entrada siendo los ‘campaneros’, pero alcanzamos a observar que los demás individuos salieron corriendo, algunos subiendo las escaleras y los demás huyendo hacia el fondo de la bodega, por lo que fue necesario lanzar una granada aturdidora para el despliegue, toda vez que no sabíamos contra qué y contra quiénes nos íbamos a enfrentar”, aseguró el uniformado.

Fue así como de inmediato se inició la persecución y minuciosa búsqueda al interior de esta bodega de cuatro pisos de altura para dar con todos los delincuentes.

Varios de estos sujetos, quienes minutos antes eran los encargados de apilar la tela y demás materiales para subir a una buseta tipo van, fueron capturados en el segundo nivel de la edificación tratando de esconderse de los uniformados en medio de las máquinas industriales que había en el lugar.

“Cuando ya habíamos capturado a los sujetos, decidimos hacer un último rastreo en el fondo de la bodega donde estaban ubicados los rollos de tela y en ese punto en específico encontramos a otro sujeto escondido”, señaló el uniformado.

En el lugar fue encontrado un inhibidor de señal, que al parecer sería empleado para interferir la comunicación y dificultar la reacción de las autoridades.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de hurto.