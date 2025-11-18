Identifican a propietarias del carro de alta gama implicado en fatal accidente que dejó una mujer muerta en Puente Aranda, en Bogotá

Un violento accidente de tránsito ocurrido hacia las 12:45 a. m. del sábado 15 de noviembre en la localidad de Puente Aranda, al occidente de Bogotá, dejó como saldo una mujer muerta y tres personas heridas, tras el choque que protagonizó una camioneta Renault Arkana último modelo. Las autoridades confirmaron que el vehículo pertenece a dos jóvenes empresarias, mientras avanzan las investigaciones para determinar si la conductora estaba en estado de embriaguez al momento del siniestro.

Para leer: Video captó el brutal accidente en Puente Aranda que dejó una mujer muerta y varios heridos

El hecho se registró en la calle 3.ª con carrera 36, en el barrio Jorge Gaitán Cortés, cuando la camioneta Renault Arkana modelo 2026, color azul nocturno y de placas PHM139, embistió a tres vehículos que se encontraban detenidos en un semáforo. El fuerte impacto levantó gran alarma en la zona y dejó en evidencia, una vez más, los riesgos del exceso de velocidad y el alcohol al volante.

Fatal choque en Bogotá: investigan a jóvenes dueñas de camioneta que dejó una mujer muerta

Las autoridades confirmaron que una pasajera que viajaba en un vehículo de transporte por aplicación murió de manera inmediata debido al fuerte golpe recibido. Otros involucrados, entre ellos un taxista y un motociclista, fueron trasladados a centros médicos cercanos con lesiones de consideración.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el estado en que quedaron los automotores afectados: el taxi fue lanzado varios metros más adelante del punto inicial, mientras que la motocicleta terminó destruida sobre el pavimento. Testigos aseguran que la camioneta no frenó en ningún momento, lo que reforzaría la hipótesis de que viajaba a alta velocidad.

Propietarias bajo la lupa judicial

Una de las grandes incógnitas del caso es quiénes son las dueñas del vehículo implicado. Según datos del registro automotor, el automóvil está matriculado a nombre de E Commerce Logistics S.A.S., una empresa dedicada a servicios de comercio internacional y logística, con sede en la localidad de Fontibón.

El vehículo figura a nombre de dos accionistas mujeres, descritas por las autoridades como jóvenes empresarias. Una de ellas registra un fotocomparendo por exceso de velocidad en otro vehículo, lo cual genera aún más cuestionamientos en torno a sus comportamientos previos en las vías.

Aunque no se ha confirmado de manera oficial quién iba al volante al momento del accidente, testigos señalaron que dos mujeres viajaban en la camioneta y que ninguna resultó gravemente herida, lo que ha incrementado la exigencia de respuestas por parte de la ciudadanía.

Sospechas de embriaguez y ausencia de comparendo

La Dirección de Tránsito de Bogotá informó que se están realizando pruebas de alcoholemia, revisión de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos para determinar si hubo consumo de alcohol. Una de las hipótesis más fuertes apunta precisamente a esta circunstancia, debido a la naturaleza del impacto y el horario en el que ocurrieron los hechos.

El vehículo cuenta con SOAT activo, una garantía financiera con entidad bancaria y no registra comparendos activos en el Simit. Sin embargo, la falta de comparendo inmediato tras el choque ha generado indignación en familiares de las víctimas y vecinos del sector.

“Debe responder por lo que hizo. No entendemos por qué aún no hay comparendo y por qué no se ha confirmado si estaba borracha o no”, expresó un allegado a uno de los heridos.