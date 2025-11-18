Desagradable: Sellan fábrica de sebo y huesos en Kennedy por graves fallas sanitarias y ambientales

Luego de varias denuncias de habitantes del barrio Class Roma de Kennedy por fuertes olores y problemas de insalubridad que generaba un establecimiento dedicado al procesamiento de sebo y huesos para productos químicos, las autoridades de la Alcaldía Local y Policía, llegaron hasta el lugar evidenciando graves irregularidades en su operatividad. El establecimiento fue sellado.

En el momento de la inspección, se encontraron que las condiciones higiénicas y sanitarias no eran aptas para el desarrollo de la actividad económica, además, evidenciaron, vertimientos con agua sangre y sebo hacia el alcantarillado, sin contar con un sistema preliminar de vertimientos, rejillas, cárcamos y trampa de grasas.

La alcaldesa Local de Kennedy, Karla Marín Ospina, afirmó “Haciendo seguimiento a las denuncias de los habitantes de los barrios, El Ruby, El Porvenir, Prados de Kennedy en el sector de Class Roma, por las afectaciones que generaban los malos olores, produciendo enfermedades respiratorias y contaminación a la estructura principal del río Tunjuelo, por un establecimiento dedicado al procesamiento de sebo y huesos, realizamos el cierre temporal de la fábrica, como lo establece la ley, dejando claro que si las falencias continúan se puede llegar al cierre definitivo de dicho establecimiento”.