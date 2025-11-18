Capturan a ‘El Chocolate’, señalado de homicidio en Rafael Uribe en medio de una riña

Alias 'Chocolate', asesinó a un hombre en medio de una riña en la localidad de Rafael Uribe.

Luego de dos meses de investigaciones, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a alias El Chocolate, señalado de asesinar a un ciudadano durante una riña ocurrida el pasado 8 de septiembre en el barrio Marco Fidel Suárez, localidad de Rafael Uribe.

Ese día, la víctima recibió múltiples heridas con arma cortopunzante en plena vía pública. Aunque fue trasladada a un centro asistencial, falleció por la gravedad de las lesiones.

Desde el momento del crimen, las autoridades lograron identificar al agresor y desplegaron un seguimiento minucioso que incluyó la revisión detallada de cámaras de seguridad y la construcción de un mapa de movilidad para ubicarlo.

El operativo de captura se realizó en el barrio Centenario, en cumplimiento de una orden judicial, gracias al trabajo articulado de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y uniformados de la estación de Policía de Rafael Uribe.

Alias El Chocolate registra antecedentes por hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego. Tras su captura, fue puesto a disposición de la autoridad competente y deberá responder por el homicidio.

Nuevamente fueron hallados menores de edad consumiendo licor en bares de Chapinero

En el marco de una operación interinstitucional contra el homicidio, el hurto y la extorsión, las autoridades realizaron una jornada de inspección, vigilancia y control en varios establecimientos del sector de Chapinero Central, donde fueron encontrados varios menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas.

El operativo se desarrolló con la participación de uniformados de la Policía Metropolitana y personal de la Secretaría de Seguridad, quienes llegaron a inspeccionar bares y locales nocturnos.

En dos de los establecimientos fueron sorprendidos los menores de edad consumiendo licor, por lo que Policía de Infancia y Adolescencia con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar procedieron a restablecer los derechos de estos adolescentes que se encontraban en los lugares no apropiados para ellos.

Ante esta situación la Policía decidió suspender temporalmente la actividad de los los establecimientos involucrados.

Además, durante las requisas los uniformados incautaron varias dosis de estupefacientes a personas que se encontraban en la zona.