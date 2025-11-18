Brutal asalto en Bosa: rompen botella en la cabeza a un adulto mayor para robarle celular y morral

Una grave situación de inseguridad quedó al descubierto tras una denuncia ciudadana realizada en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. De acuerdo con el reporte conocido este 16 de noviembre, un adulto mayor fue atacado por dos individuos en el barrio Laureles, quienes lo habrían interceptado para asaltarlo de manera violenta, dejándolo herido y despojado de sus pertenencias.

Los hechos ocurrieron en la madrugada, momento en el cual las calles del sector se encontraban solitarias. Según el denunciante que presenció el suceso, uno de los agresores tomó una botella de cerveza, la quebró y la utilizó para golpear en la cabeza a la víctima. Posteriormente, los delincuentes le arrebataron su celular y un morral en el que llevaba objetos personales. La rápida ejecución del ataque y la fuerza empleada generaron temor entre los residentes, quienes aseguran que la zona se ha vuelto peligrosa.

Inseguridad en Bogotá: violento asalto deja herido a adulto mayor en Bosa

Vecinos del sector señalaron que estos casos no son aislados y que cada vez son más recurrentes los hurtos en horas de la madrugada y la noche. Aseguran que, pese a los constantes llamados a las autoridades, la presencia de la Policía Metropolitana de Bogotá sigue siendo insuficiente para prevenir estos delitos y proteger a la comunidad más vulnerable.

El adulto mayor, cuya identidad no fue revelada, habría recibido atención para detener la hemorragia causada por el impacto de la botella. Se desconoce si tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, pero testigos afirman que se encontraba aturdido y con un corte visible en la cabeza luego de la agresión. La violencia empleada por los atacantes refleja la falta de límites y escrúpulos de algunas bandas dedicadas al hurto callejero en la ciudad.

La denuncia, acompañada de la exigencia ciudadana de mayor vigilancia, fue difundida en redes sociales como un llamado urgente a las autoridades distritales para reforzar las estrategias de seguridad. La comunidad insiste en que se requiere mayor presencia policial, cámaras de videovigilancia funcionales y acciones contundentes contra los responsables de estos hechos que se están volviendo recurrentes.

Mientras se avanza en la identificación de los agresores, el caso se suma a la creciente lista de atracos violentos en Bogotá, especialmente contra adultos mayores, quienes se han convertido en un blanco fácil para los delincuentes que operan en las calles.