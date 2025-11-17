“Solo lo empujé”: jefe de Ricardo González, acusado por muerte de Jaime Esteban Moreno, narró cómo le contó lo ocurrido

Las horas posteriores a la agresión que terminó con la vida del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno Jaramillo, ocurrida la madrugada del 31 de octubre, fueron esclarecidas con nuevos detalles durante la audiencia de medida de aseguramiento contra Ricardo González Castro, segundo capturado por el caso.

La Fiscalía General de la Nación reveló el testimonio del jefe del procesado, identificado como J. C. G., pieza clave para reconstruir lo que ocurrió después del ataque. Según la fiscal del caso, Elsa Reyes, el joven regresó a trabajar a un puesto de comidas rápidas en San Victorino el 1 de noviembre, vistiendo la misma ropa de la noche anterior, un disfraz negro con orejas de conejo.

“¿Qué fue lo que hizo?” —le pregunté. Me dijo: ‘Solo lo empujé’”, relató el empleador ante las autoridades.

El testigo aseguró que ese día González parecía normal, pero luego lo encontró llorando mientras veía en su celular la noticia de la captura de los otros tres agresores que aparecían en el video de la golpiza. Fue en ese momento cuando, según él, le confesó su participación: sabía que se buscaba a un cuarto responsable y “ese soy yo”, dijo.

Posteriormente, el joven cumplió su turno hasta las 4:00 p. m. y horas más tarde le escribió desde otro teléfono, asegurando que se iría a viajar.

Testigos y cámaras respaldan la versión

Videos de seguridad muestran a González trabajando normalmente en la mañana del 1 de noviembre y conversando con comerciantes del sector. Un conocido indicó que el joven le dijo que había estado “en una pelea”, pero —según su defensa— aún no sabía que la víctima había fallecido.

La defensora, abogada Marcela López, insistió en que su reacción fue la de un joven en shock: llorar, buscar a su familia y marcharse a Cartagena, donde finalmente se entregó voluntariamente a la Fiscalía el 10 de noviembre.

Una mujer disfrazada lo buscó en su trabajo

El testimonio del jefe incluye otro detalle relevante: el 2 de noviembre, una de las mujeres disfrazadas que acompañaba a los agresores llegó al puesto preguntando por Ricardo. Al no encontrarlo, habría dicho: “ya se voló ese H.P.”

La situación judicial del procesado

La Fiscalía le imputó el delito de homicidio doloso agravado y solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. González no aceptó los cargos.