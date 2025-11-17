Capturan a hombre relacionado con tortura y asesinato del menor Harold Aroca  

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de un hombre que sería uno de los presuntos responsables del homicidio del joven Harold Aroca, de 16 años, un hecho ocurrido el pasado 5 de agosto en el sector de Los Laches, ubicado en la localidad de Santa Fe, en pleno centro de Bogotá. El caso generó enorme conmoción tras conocerse un video donde se observa al adolescente siendo retenido por varios sujetos antes de desaparecer.

El detenido fue identificado como Anderson Santiago Pedraza, quien, según el ente investigador, habría participado directamente en el secuestro y posterior asesinato del menor. Tras su captura, Pedraza fue puesto a disposición de un juez de control de garantías y de un fiscal de la Unidad de Vida de la Dirección Seccional de Bogotá, quienes adelantan el proceso judicial correspondiente.

Capturan a presunto asesino de Harold Aroca: el crimen que estremeció a Bogotá

El operativo de captura se desarrolló gracias a un trabajo articulado entre la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía, que llevaba varios meses realizando labores de inteligencia y seguimiento. En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de legalización de captura, así como la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento.

De acuerdo con la información oficial, el señalado enfrentará imputaciones por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada, secuestro simple y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones, delitos que reflejan la severidad del crimen y el nivel de violencia al que fue sometida la víctima.

El caso de Harold Aroca estremeció al país luego de que su familia denunciara su desaparición. Días después, se hizo público un video en el que se evidencia el momento exacto del secuestro: cuatro hombres armados rodean al joven, lo encapuchan y lo suben a un vehículo, sin que nadie pudiera intervenir. Su cuerpo fue hallado posteriormente, confirmándose que había sido brutalmente asesinado.

La voz de la familia: exigencia de justicia

La madre del joven, Carolina García, ha liderado una incansable lucha por obtener respuestas y justicia. En una reciente intervención en el Concejo de Bogotá, denunció la presunta negligencia policial y una falta de apoyo en las primeras horas tras la desaparición de su hijo, cruciales para su búsqueda.

García sostuvo que, cuando acudió al CAI de Los Laches a pedir ayuda, los uniformados minimizaron la denuncia e incluso habrían intentado encubrir a los responsables. “Yo quiero que me ayuden a investigar el CAI de Los Laches, porque ellos sabían, ellos lo taparon”, aseguró con indignación.

Según habitantes del sector, Harold salió a jugar fútbol después del colegio cuando fue interceptado por los sujetos armados. El barrio continúa consternado y teme que existan más responsables aún sin identificar.

La captura de Anderson Santiago Pedraza representa un primer paso para esclarecer este crimen que ha dejado profunda huella en la comunidad. La familia exige que también se logre la aprehensión de los otros implicados y que el caso no quede en la impunidad, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar todas las circunstancias del asesinato del joven.