Bogotá

Movilidad se puso difícil en Bogotá este domingo 16 de noviembre: reportan inundaciones en algunos sectores

La cuenta oficial de la Secretaría de Movilidad informó que se registraron varias novedades que afectaron el tránsito normal en la ciudad.

Lluvias en Bogotá
Inundación en la carrera séptima de Bogotá en la mañana de este domingo 16 de noviembre Foto: Secretaría de Movilidad de Bogotá
Por Sebastian Ramirez

Los aguaceros marcaron la mañana de este domingo 16 de noviembre en Bogotá y esto ha ralentizado la movilidad en varios corredores viales de la capital. Por ello, la Secretaría de Movilidad les pidió a los ciudadanos conducir con precaución.

(Lea también: Transmilenio habilitará nueva estación temporal en la avenida Caracas: varias rutas empezarán a parar allí).

A esta situación se sumó una manifestación registrada sobre las 5:30 de la mañana en la autopista Norte con calle 220, donde unos vehículos que hacían parte de una manifestación estaban obstaculizando el paso.

No obstante, poco después se logró despejar la vía y llegaron funcionarios del Distrito para ayudar a agilizar la movilidad. "Agentes Civiles en el punto realizan maniobras de regulación y agilizacion de tráfico. Los vehículos que se encontraban afectando el corredor Autonorte, realizan ingreso al centro comercial Bima. Al momento se tiene afectación de un carril sentido Norte-Sur“, puntualizó la Secretaría de Movilidad.

Así mismo, registraron inundaciones en otros sectores. "Debido a las fuertes lluvias de las últimas horas, se genera encharcamiento/inundación en la localidad de Usaquén, en la Carrera 7 con Calle 193, sentido Sur-Norte. ¡Transita con precaución por esta zona!“, indicó la Secretaría de Movilidad en su cuenta oficial en la red social X sobre las 6:50 a.m. de este domingo.

No obstante, también informaron que la movilidad en las entradas y salidas de la ciudad (incluidos corredores viales como la autopista Norte, la autopista Sur, la calle 13 y la calle 80) fluye con normalidad, pese a las fuertes lluvias.

Noticia en desarrollo...

       

Tags

     

Lo que debe saber

Lo Último