Revelan detalles de ambulancia que habría sido usada en violento robo en vía Bogotá-Mondoñedo: “operación pirata”

Esta semana se registró un violento robo en la vía Bogotá-Mondoñedo que fue grabado por ciudadanos que dejaron en evidencia el modus operandi de una banda delincuencial que pretendía conseguir un millonario botín. Lo que más llamó la atención del atraco fue que usaron una ambulancia para fingir un accidente de tránsito, detener el tráfico y hurtar a varias personas.

En un video quedó grabado cómo los delincuentes utilizan la ambulancia para fingir que están atendiendo una emergencia en la vía. Varios de ellos amedrentan a los conductores de distintos vehículos e incluso consiguen robarse un tractocamión que llevaba mercancía.

De inmediato, unidades de la Policía de Tránsito y Transporte activaron un operativo para capturar a los delincuentes. Si bien consiguieron recuperar el tractocamión, cuya mercancía estaba avaluada en más de $2.000 millones de pesos, no lograron capturar a los delincuentes.

Apareció antiguo dueño de la ambulancia

El video que circuló en redes sociales, sin embargo, ha sido de gran utilidad para que las autoridades sumen elementos a la investigación: no solo quedó en evidencia la estrategia de los delincuentes, sino que también quedaron grabadas las placas de los vehículos involucrados en el robo.

Pues bien, recientemente el diario El Tiempo reveló nuevos detalles sobre ese vehículo. Entre otras cosas, encontraron que la ambulancia está matriculada en el municipio de Cota, Cundinamarca, y reportó dos accidentes de tránsito en 2015 y 2020.

Adicionalmente, indicaron que entre los nombres de personas involucradas estaba el de un hombre llamado Sergio Andrés Vargas Vivas. En vista de estos hechos, Vargas Vivas le dijo a ese diario que acudió personalmente a la Policía para aclarar que la ambulancia no estaba en su posesión desde el 2023. Según él, se la habría vendido a otra persona de nombre Wilmer Yesid Jiménez Ardila. No obstante, él aún le adeuda un dinero.

“Todavía aparezco en papeles porque el señor Jiménez todavía me debe una plata y no hemos hecho el traspaso. Desde hace dos o tres meses aproximadamente se desapareció y no volví a saber de él. La última vez que lo vi fue en una conciliación a la que me citaron porque el señor se había estrellado saliendo de Bogotá con un vehículo particular y tuve que asistir a la diligencia”, explicó Vargas Vivas en conversación con El Tiempo.

Además, señaló que las autoridades están buscando la ambulancia, pues advirtió que tras prestar servicios privados ahora estaba en “operación pirata”.