Video: delincuentes asaltaron a mano armada un ciudadano cuando retiraba 20 millones de pesos en Ciudad Bolívar

Uniformados del CAI Lucero de la Policía de Bogotá en el sur de la ciudad, lograron la detención en flagrancia de dos personas de 25 y 27 años por los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego. Los detenidos son señalados de participar en un hecho de hurto de 20 millones de pesos a un ciudadano.

Los hechos se presentaron en el barrio Lucero Bajo de la localidad de Ciudad Bolívar, cuando la víctima, después de hacer un retiro de 20 millones de pesos en una entidad bancaria de un centro comercial, fue interceptada por tres personas que se movilizaban en dos motocicletas. Uno de ellos la intimidó con un arma de fuego para despojarla del dinero.

“Gracias al apoyo de la comunidad y la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia, que fueron alertadas por la central de radio sobre un forcejeo, al parecer por un hurto que se estaba presentando en el sector, los uniformados lograron reducir a estas personas evitando la comisión del delito”, aseguró el teniente coronel Julio Botero, comandante Estación de Ciudad Bolívar de la Policía de Bogotá.

Durante el procedimiento fue incautada un arma de fuego tipo revólver con cinco cartuchos, así como una motocicleta en la que se movilizaban, la cual presentaba reporte de hurto en la localidad de Engativá al noroccidente de Bogotá.

Policía volvió a detener a dos fugados de la estación de policía Barrios Unidos

La Policía de Bogotá volvió a detener a dos personas por el delito de fuga de presos. Estos hombres habían escapado de la estación de policía Barrios Unidos el pasado 9 de noviembre del presente año.

“Gracias a la información aportada por la ciudadanía, en el barrio Venecia de la localidad de Tunjuelito se logró ubicar en una vivienda a estas dos personas, además, tenían medida de aseguramiento por hurto agravado”, aseguró el Mayor Ibrihan Cuero, comandante Estación de Policía Tunjuelito.

Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los hechos que se les atribuyen.