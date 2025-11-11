Gustavo Petro celebra el resultado de la ofensiva contra ‘Iván Mordisco’ en el Guaviare

Petro y el operativo militar contra Iván Mordisco en el Guaviare.

Unidades especiales de las Fuerzas Militares y de la Policía desarrollan operaciones de gran envergadura desde hace 24 horas en zona rural del Guaviare, al sur del país.

La operación se da en cumplimiento de una orden emitida por el presidente Gustavo Petro, quien en su cuenta de “X” (antes Twitter) indicó que: “He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las fuerzas militares”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó en las últimas horas que en cumplimiento de esa orden las tropas trabajan en neutralizar los campamentos y las redes de la estructura criminal, “que tienen amenazas y extorsionadas a comunidades y campesinos” ​del Guaviare.

El presidente Petro dio a conocer un resultado preliminar de estos operativos:

“Once fusiles recuperados y cerca de 25 de personas neutralizadas es el balance hasta el momento de las operaciones contra la columna de Iván Mordisco en el Guaviare. Muy lamentable las pérdidas de vidas humanas de colombianos, pero debían saber que estaban al servicio de un ejército privado de la junta del narcotráfico”, expresó el mandatario.

Lo que se ha podido conocer, es que el bombardeo ordenado por Petro, dejó un saldo de 19 disidentes muertos y cinco que decidieron entregarse a los militares.

Según le confirmaron a Caracol Radio, “la acción ofensiva fue el resultado de un trabajo de inteligencia de varios meses, que permitió ubicar los campamentos del grupo disidente”.

Por ahora no hay un pronunciamiento oficial por parte del ministro de Defensa, Pedro Sánchez sobre el resultado final de esta ofensiva.