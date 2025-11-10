Video: acorralan a falso policía que estaba robando en el Portal Norte de Bogotá

Perseguido por varias cuadras y acorralado en una esquina, así fue como días atrás cayó un falso policía que estaba hurtando las pertenencias de usuarios del sistema de transporte masivo en el Portal Norte de Bogotá.

La oportuna alerta ciudadana fue determinante para la rápida reacción de tres uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá que se encontraban en labores de patrullaje al interior del sistema.

“Ese día nos encontrábamos de servicio aquí en las instalaciones del Portal Norte, cuando un ciudadano nos aborda y nos manifiesta que aquí en el puente peatonal, un hombre se les acercó manifestando ser integrante de la Policía Nacional, perteneciente al grupo de investigación de la DIJIN. Este ciudadano estaba abordando a las personas que vienen de los diferentes municipios, manifestándole que está adelantando investigaciones sobre un hurto que se realizó aquí en la zona. Mediante este falso discurso, lo que hace es quitarles sus pertenencias y objetos personales”, reveló uno de los uniformados que lideró la captura de este delincuente.

De manera inmediata los uniformados salieron a la persecución de este falso policía. “Nos acercamos hacia el puente peatonal y esta persona, al notar la presencia policial, emprende la huida hacia el costado occidental del Portal del Norte, pero logramos detenerlo 200 metros más adelante”, indicó.

Una vez capturado este delincuente las autoridhades le hallaron en su poder una gorra policial, una escarapela y una insignia que pertenecía a la DIJIN.

Se estableció que el capturado registraba antecedentes judiciales por delitos de hurto y daño en bien ajeno. Esta persona fue capturada por el delito de hurto y suplantación de autoridad.

Hallado menor de edad en establecimiento donde se ejercían actividades sexuales pagas

“Salga con las manos arriba”. Con esta alerta, uniformados de la Policía ingresaron a un establecimiento en el que se prestaban actividades sexuales pagas y donde, al inspeccionar uno de los cuartos, encontraron a un menor de edad escondido. Aunque el menor no participaba en dichas actividades, su presencia en este tipo de lugares está prohibida. Por ello, el establecimiento fue suspendido y se activó el proceso de restablecimiento de derechos del menor.