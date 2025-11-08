Aplazan audiencia de Juan Carlos Suárez en el caso Jaime Moreno por grave situación inesperada con el juez

La audiencia que definiría el futuro judicial de Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado como presunto responsable del homicidio de Jaime Esteban Moreno, fue aplazada este viernes debido a una situación inesperada que involucró al juez 37 de control de garantías de Bogotá, quien no pudo presentarse tras sufrir un accidente que requiere atención médica especializada. La diligencia era considerada clave, pues en ella se decidiría si se imponía o no la medida de aseguramiento intramural contra el procesado.

De acuerdo con información suministrada por el despacho judicial, el juez sufrió un golpe considerable cuyo impacto exige una valoración médica completa, teniendo en cuenta además su condición de discapacidad. Por esta razón, se determinó la suspensión inmediata de la sesión y su reprogramación. “No sabemos el estado actual del doctor; fue un golpe bastante duro y, además, por su condición, amerita una revisión profunda. Entonces, la audiencia quedaría reprogramada para el próximo miércoles 12 de noviembre”, señaló el comunicado oficial.

El aplazamiento representa un nuevo retraso en un proceso que ha generado amplia atención pública debido a la gravedad de los hechos ocurridos el pasado 31 de octubre, cuando Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, fue brutalmente agredido en vía pública y posteriormente falleció por un trauma craneoencefálico severo. Desde entonces, la familia de la víctima ha insistido en la necesidad de que el caso avance con celeridad y transparencia.

La Fiscalía General de la Nación y la representación de la familia Moreno habían solicitado que Juan Carlos Suárez fuera enviado a prisión preventiva, argumentando la gravedad de la conducta, el riesgo para la sociedad y la posibilidad de obstaculizar la investigación. La defensa, por su parte, se mantiene en la posición de solicitar una medida menos restrictiva.

La reprogramación de la audiencia para el 12 de noviembre aplaza la decisión que definiría si el acusado permanece en libertad, queda bajo detención domiciliaria o es trasladado a un centro carcelario. Este retraso genera expectativa entre la opinión pública, especialmente porque el caso se ha convertido en un símbolo del llamado a la justicia en medio de las recientes manifestaciones de rechazo frente a hechos de violencia y agresiones grupales.

Mientras tanto, la familia de Jaime Esteban Moreno reiteró su petición de respeto y prudencia, insistiendo en que su principal exigencia sigue siendo la verdad y la justicia.