Defensa Juan Carlos Suárez en caso Jaime Moreno habría mentido sobre vínculo con Los Andes, revela la Universidad que hace rato no estudiaba allí

El desarrollo del proceso judicial por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, joven de 20 años y estudiante de la Universidad de los Andes, ocurrido el pasado 31 de octubre en el oriente de Bogotá, sigue revelando nuevos elementos que podrían incidir en las decisiones sobre las medidas de aseguramiento. En las últimas horas, el abogado que representa a la familia de la víctima denunció ante la opinión pública que la defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado como principal implicado en el homicidio, habría entregado información falsa durante la audiencia de solicitud de detención.

Según la acusación del representante de la familia, los abogados de Suárez aseguraron frente al juez de control de garantías que el procesado estaba actualmente vinculado académicamente a la Universidad de los Andes, argumento con el cual buscaban sustentar la solicitud de libertad condicional o, en su defecto, una detención domiciliaria. Esta supuesta continuidad en el ámbito educativo fue presentada como un indicio de arraigo y responsabilidad personal, con el objetivo de evitar la medida de aseguramiento intramural.

Defensa de implicado en el caso Jaime Moreno habría mentido sobre supuesta vinculación a la Universidad de los Andes

Sin embargo, la veracidad de esta afirmación fue puesta en duda tras la respuesta oficial entregada por la Universidad de los Andes, a solicitud del abogado de la familia de Moreno. El documento emitido por la institución académica confirmó que Juan Carlos Suárez no se encuentra matriculado desde el año 2023, lo que contradiría directamente la versión presentada por la defensa en la audiencia.

Para el abogado de la familia, esta situación constituye un intento de manipulación de la información ante la justicia, lo que podría configurar una falta a la transparencia dentro del proceso. Además, señaló que la defensa habría intentado aprovechar el vínculo previo de Suárez con la universidad para proyectar una imagen favorable ante el juez, pese a que dicha condición ya no es vigente.

La Fiscalía, por su parte, continúa avanzando en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer los hechos relacionados con el asesinato de Jaime Moreno, así como las posibles responsabilidades de quienes participaron en la agresión. Se espera que en los próximos días se conozcan nuevas decisiones que definan el rumbo del proceso penal.

Mientras tanto, la familia de la víctima insiste en que el caso debe avanzar con rigor y transparencia, señalando que el país espera justicia y claridad frente a un hecho que ha generado conmoción nacional.