Video: Policía de Bogotá rescata a dos niños presuntamente abandonados en Ciudad Bolívar

En un rápido operativo, la Policía Nacional rescató a dos menores de edad, de 3 y 6 años, que presuntamente habían sido abandonados en una vivienda del barrio Los Alpes, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. De acuerdo al código penal colombiano, el abandono es un delito y tiene una pena de hasta 108 meses de prisión.

El hecho se registró cuando uniformados que realizaban patrullajes fueron alertados por la comunidad ante el constante llanto que provenía del interior de una casa. Al llegar al lugar, los policías encontraron a los niños solos y encerrados bajo llave, sin la presencia de ningún adulto responsable.

Con apoyo del grupo de Infancia y Adolescencia y del Cuerpo de Bomberos, los uniformados realizaron el rescate de los menores. Con previa autorización de la propietaria del inmueble se retiró una de las rejas de la vivienda para poder ingresar y garantizar la integridad física y emocional de los niños.

Posteriormente, los menores fueron trasladados ante la autoridad administrativa correspondiente, con el fin de iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos y determinar las circunstancias en las que se encontraban.

Capturado ‘Llave maestra’, señalado de robar vehículos en Antonio Nariño

Tras una persecusión que quedó registrada en cámaras de seguridad de la localidad de Antonio Nariño, fue capturado un hombre conocido como ‘Llave maestra’, quien sería responsable de varios hurtos de vehículos mediante la modalidad de halado.

El delincuente fue sorprendido justo después de hurtar una camioneta en inmediaciones de un centro comercial de esa localidad.

Gracias a la rápida reacción del comandante de estación y a la activación de un plan candado con las patrullas de vigilancia, fue interceptado y detenido cuadras después.