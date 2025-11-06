Conocido de Ricardo González, el segundo agresor de Esteban Moreno, contó lo que habló por última vez con él

Las autoridades siguen buscando a Ricardo González, quien está prófugo de la justicia.

Las investigaciones para esclarecer el asesinato de Jaime Esteban Moreno, el joven estudiante de la Universidad de Los Andes que murió tras una golpiza por parte de dos hombres al salir de una fista de Halloween, sigue avanzando.

Aunque actualmente las autoridades tienen en su poder a Juan Carlos Suárez, uno de los atacantes, falta por capturar a Ricardo González, quien fue el otro agresor que estaba vestido de negro con una máscara de conejo. La Policía lo declaró como prófugo de la justicia.

Lo que se ha podido conocer hasta el momento, es que este último sujeto trabajaba como vendedor de comidas rápidas en el centro de Bogotá, más exactamente de perros calientes en el sector de San Victorino.

Precisamente un comerciante de la zona que conocía a González, dio una entrevista anónima a Noticias RCN, declarando que Ricardo González, era muy conocido en el sector.

“Él era de Cartagena, era un chico trabajador, se vino desde muy pelado a Bogotá a trabajar“, declaró el comerciante, quien aseguró que el joven llevaba alrededor de dos años trabajando en ese lugar.

Incluso, el hombre detalló que el jueves 30 de octubre, González llegó a su puesto a trabajar ya disfrazado y realizó su jornada laboral así, antes de salir a la fiesta.

“Yo lo alcancé a ver estaba en su negocio de comidas rápidas, yo lo ví con su máscara y sus orejas, atendiendo ahí”, expresó el conocido de Ricardo González.

No obstante parece que todo cambió al día siguiente, según lo relata el comerciante, el mismo González se presntó a trabajar pero tenía una actitud de alerta por lo que había pasado en la madrugada.

“Él llegó y dijo que la había embarrado porque había tenido una rola en una taberna y que, al parecer, el chico estaba en cuidados intensivos”, dijo el hombre que conocía a Ricardo González, hoy prófugo de la justicia.

Todo parece indicar que una vez el caso fue tomando mayor relevancia, el sujeto renunció a su trabajo y huyó