“Aliéntenme y lo acabo”: mensajes, videos y testigos apuntan a premeditación en el asesinato del joven universitario Jaime Esteban Moreno

Un informe técnico de 179 páginas conocido por las autoridades refuerza la hipótesis de premeditación en el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el estudiante de 20 años de la Universidad de Los Andes que murió el pasado 31 de octubre tras ser víctima de una brutal golpiza en el oriente de Bogotá. El documento, que hace parte de la investigación de la Fiscalía General de la Nación, incluye confesiones, testimonios, videos, atención médica y análisis forenses que detallan la secuencia de la agresión.

De acuerdo con la investigación, la muerte de Moreno no habría sido el resultado de una riña accidental, sino de una acción violenta sostenida por parte de al menos dos hombres, quienes continuaron atacándolo aun cuando se encontraba inconsciente. Entre los hallazgos figura una serie de mensajes y testimonios en los que uno de los presuntos agresores habría dicho: “Aliéntenme y lo acabo”, expresión que para la Fiscalía constituye evidencia de intención deliberada de causar daño grave.

El proceso penal se concentra en Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado como coautor del crimen y único imputado hasta el momento. La Fiscalía le atribuye el delito de homicidio agravado y solicitó una pena de entre 480 y 600 meses de prisión (40 a 50 años). El juez 37 de control de garantías, José Alejandro Hofmann, ratificó que las pruebas indican participación activa en la agresión, junto con otro hombre que permanecía prófugo al cierre de esta edición.

La noche de Halloween

La agresión ocurrió en inmediaciones de la discoteca Before +, en Chapinero, donde la víctima asistía a una fiesta de Halloween. Según el testigo clave, identificado como Juan David, al salir del lugar un hombre con el rostro pintado y sin camisa golpeó a Moreno por la espalda, haciéndolo caer, y luego amenazó a quienes lo acompañaban: “Desaparezcan de mi vista o los voy a cascar”.

Segundos después, un segundo agresor —identificado como Ricardo Rafael González— habría intervenido para continuar la agresión con puños y patadas dirigidas principalmente a la cabeza y el torso de la víctima. Según la línea de tiempo reconstruida por la Fiscalía, la golpiza se extendió durante varios minutos.

Las evidencias forenses

Moreno fue encontrado en la calle 64 con carrera 15, inconsciente y con trauma facial severo. Fue trasladado al CAMI de Chapinero y posteriormente al Hospital Simón Bolívar, donde falleció pese a los esfuerzos médicos. La necropsia determinó trauma craneoencefálico severo y afectación de órganos vitales como el cerebro y el pulmón.

Captura y fuga

Los agentes hallaron a Suárez Ortiz y dos mujeres a cinco cuadras del lugar. Los tres reconocieron haber participado en una riña. Suárez fue capturado y las dos mujeres quedaron en libertad, aunque continúan vinculadas al proceso.

Por su parte, Ricardo Rafael González, de 22 años, oriundo de Cartagena, habría huido tras el crimen. Según la Fiscalía, renunció a su trabajo y manifestó intención de desplazarse hacia la Costa Caribe. La entidad prepara una orden de captura.