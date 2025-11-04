Empleo y emprendimiento joven: del proyecto a la realidad en Colombia gracias a la acción conjunta

Con una asistencia que superó las 1.500 personas, Bogotá fue sede del X Encuentro por los Jóvenes de la Alianza del Pacífico

Con una asistencia que superó las 1.500 personas, Bogotá fue sede del X Encuentro por los Jóvenes de la Alianza del Pacífico, un evento que reunió a delegaciones de Colombia, Perú, Chile y México, además de representantes de Ecuador, Costa Rica y Venezuela. El encuentro, que celebra una década de trabajo colaborativo, se consolidó como un espacio clave para impulsar la empleabilidad y el emprendimiento juvenil en la región.

Durante el evento se llevaron a cabo bootcamps de innovación, capacitaciones, charlas motivacionales y una feria laboral virtual que ofreció más de 17.000 vacantes en toda la región. En Colombia, más de 13.000 oportunidades fueron habilitadas por 40 empresas, lo que evidencia el compromiso del sector privado con la generación de empleo juvenil.

Entre los invitados destacados estuvieron el conferencista Francisco Ackermann, la escritora Amalia Andrade, la cantante Juliana y los creadores de contenido Robe Grill, Juan Da y Alessandra Yupanqui —esta última reconocida en la lista Forbes 30 Under 30— quienes abordaron temas como salud mental, educación financiera y cómo transformar las pasiones en proyectos sostenibles.

Un desafío regional que exige acción conjunta

El evento se enmarca en un contexto desafiante: según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el desempleo juvenil en América Latina alcanzó el 13,8 % en 2024. En Colombia, la tasa se sitúa en el 15 %, lo que subraya la urgencia de generar sinergias entre el sector público, privado, la academia y la sociedad civil.

Felipe González, presidente de Nestlé Colombia, señaló que “Empoderar a los jóvenes y abrirles oportunidades reales de desarrollo es un propósito que compartimos a nivel regional. Iniciativas como esta no solo transforman vidas, sino que fortalecen comunidades y contribuyen a construir un país más competitivo y sostenible, contribuyendo a mitigar la problemática de desempleo juvenil que en Colombia asciende a 15 %. Los jóvenes son los verdaderos agentes de cambio: su talento, creatividad y energía son esenciales para el futuro de Colombia y de toda la región”

Durante el encuentro, Nestlé anunció que ha alcanzado de manera anticipada su meta global de impactar a 10 millones de jóvenes con oportunidades económicas, como parte de su Iniciativa por los Jóvenes. Aunque la compañía ha liderado este esfuerzo, el éxito del programa ha dependido de la articulación con múltiples actores y de la participación activa de los jóvenes en los espacios de formación y empleabilidad.

“A nivel mundial, hemos impactado más de 10 millones de jóvenes. Lo más lindo de esta iniciativa es que 2,8 millones son en esta Alianza del Pacífico, y específicamente, si hablamos de Colombia, más de 400.000 jóvenes ham sido impactados a lo largo de este camino, entonces es un orgullo para nosotros poder trabajar junto con los jóvenes”, agregó González

“De hecho, este año tenemos 110 empresas acompañándonos que hemos puesto más de 17.000 oportunidades de trabajo en la Alianza del Pacífico, así es que realmente es una gran oportunidad”.

En sus primeros diez años, la iniciativa ha beneficiado a más de 2,8 millones de personas en la región, generando más de 43.000 oportunidades de desarrollo profesional en Colombia, Perú, Chile y México.

El poder de los agroemprendimientos jóvenes

Entre las apuestas jóvenes respaldadas por Nestlé y la Alianza del Pacífico destacan los agroemprendimientos: “Tenemos unos casos maravillosos de jóvenes trabajando con los jóvenes en el campo. Por ejemplo, tenemos caficultores enseñando a los jóvenes el arte del café. Este año tuvimos la oportunidad de ver un proyecto maravilloso que tiene que ver con las abejas, con la polinización y la producción de miel, así es que hay una serie de ejemplos como el de los jóvenes haciendo chips de banano... Hay ideas que son espectaculares”, destaca González.

Para ser beneficiario de este programa, los proyectos tienen que “realmente impactar en la sociedad, en el empleo, y son proyectos que están muy bien construidos desde el punto de vista financiero también”.

En esa medida, la máxima cabeza de Nestlé en Colombia explica que “nuestra labor también es articular y poder tender esos puentes entre la academia, el sector privado y los gobiernos, y es así como tuvimos tres mesas de trabajo en Bogotá y el objetivo de eso es sacar un documento con todas las ideas y todas las cosas que se necesitan en los cuatro países de la Alianza, para poder ir a fomentar este empleo juvenil en el corto plazo”.

El Encuentro por los Jóvenes de la Alianza del Pacífico no solo celebró una década de trabajo, sino que reafirmó la necesidad de seguir construyendo puentes entre generaciones, sectores y países. En palabras de varios asistentes, “estos espacios nos permiten ver que sí hay futuro, y que está en nuestras manos construirlo”.