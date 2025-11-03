Lo que se sabe de la desaparición de un ciudadano extranjero en el cerro de Guadalupe, en Bogotá

En las últimas horas las autoridades informaron que un ciudadano extranjero, de procedencia de estadounidense, se encuentra desaparecido desde el sábado 1 de noviembre cuando se encontraba en el cerro de Guadalupe, en las montañas del oriente de Bogotá.

De acuerdo con las unidades de Bomberos de la ciudad, la desaparición se produjo sobre las 7:19 p.m., por lo que inmediatamente se activaron protocolos de búsquedas.

“Sobre las 7:19 pm de ayer, 1 de noviembre, iniciamos la búsqueda de una persona extraviada en los alrededores del Cerro de Guadalupe. Durante la noche realizó la búsqueda de la persona con bomberos, caninos y dones, y con apoyo de sobrevuelo del Halcón de la Policía”, expresaron desde Bomberos Bogotá.

El domingo 2 de noviembre continuaron las labores de búsqueda e incluso se instaló PMU.

“Durante el día hemos continuado con la búsqueda de la persona de nacionalidad extranjera. Hemos hecho recorridos terrestre y con drones. Se instaló PMU en el sitio. Apoya personal de Policía Nacional, el Ejército y la Defensa Civil”, expresó el organismo de socorro agregando:

“La operación incluye recorridos por el río Arzobispo, por los alrededores del cerro de Monserrate y por el sector Marraneras hacia Piedra Amarilla. Así mismo, con sobrevuelos de drones desde el kilómetro 6″.

Al respecto la Policía Civil de Mayores de Bogotá también acompañó la búsqueda.

“Acompañamos el operativo de búsqueda y rescate de un ciudadano extranjero en el cerro de Guadalupe, junto a entidades del Distrito. El corazón de nuestro voluntariado también late en los momentos que más lo necesitan”, expresaron.

Lo que se ha podido conocer es que el nombre del ciudadano extranjero es Tenzing Namgil, aparentemente se perdió en un sector conocido como La Quebrada.

Incluso alcanzó a enviar su ubicación; no obstante su celular se habría descargado y se perdió la geolocalización.