Bogotá

Policía incautó licor adulterado y cervezas vencidas en Kennedy y San Cristóbal, durante la noche de Halloween

Los establecimientos donde comercializaban estos productos fueron suspendidos.

Operativos de la Policía de Bogotá contra el licor adulterado.
Operativos de la Policía de Bogotá contra el licor adulterado. Foto: Secretaría de Seguridad.
Por Kewin Alarcón

Durante dos megatomas realizadas por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad se incautaron botellas de licor adulterado y cervezas vencidas listas para la venta al público en establecimientos de las localidades de Kennedy y San Cristóbal. 

Lea también: Revelan cómo fue el asesinato del estudiante de la Universidad de Los Andes en fiesta de Halloween

El primer operativo se llevó a cabo en el sector de Patio Bonito, en Kennedy, se inspeccionaron establecimientos de venta y consumo de bebidas alcohólicas, y en uno de ellos incautaron cinco botellas de licor adulterado que estaban en el refrigerador listas para ser vendidas a los clientes. 

De acuerdo con los expertos, tenían las estampillas falsas, los sellos de seguridad alterados e irregularidades en el llenado. 

Por esta razón, la Policía procedió a suspender la actividad económica por comercializar el licor adulterado.

Por otro lado, en el sector de Santa Rosa, de la localidad de San Cristóbal, se realizó inspección, vigilancia y control en establecimientos abiertos al público donde hallaron 49 cervezas vencidas desde febrero de 2025, es decir, hace ocho meses, que estaban refrigeradas y listas para la venta en un minimarket de la zona.

Persecución deja tres delincuentes capturados tras hurtar celulares a usuarios del sistema de transporte masivo

La Policía Metropolitana de Bogotá, a través del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, logró la captura de tres personas en la estación Nariño por el delito de hurto.

Mediante voces de auxilio, varias personas informaron a los uniformados que un grupo de presuntos delincuentes, bajo la modalidad de ‘cosquilleo’, habría sustraído varios celulares dentro de un articulado.

De manera inmediata, las patrullas ubicaron a los sospechosos y emprendieron la persecución. Al ser interceptados, los hombres agredieron a los uniformados con armas cortopunzantes, por lo que, con el apoyo de otras unidades policiales y de la comunidad, fueron detenidos.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente donde un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario debido a su reincidencia.

Tags

Lo que debe saber

Lo Último