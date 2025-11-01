Policía incautó licor adulterado y cervezas vencidas en Kennedy y San Cristóbal, durante la noche de Halloween

Operativos de la Policía de Bogotá contra el licor adulterado.

Durante dos megatomas realizadas por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad se incautaron botellas de licor adulterado y cervezas vencidas listas para la venta al público en establecimientos de las localidades de Kennedy y San Cristóbal.

El primer operativo se llevó a cabo en el sector de Patio Bonito, en Kennedy, se inspeccionaron establecimientos de venta y consumo de bebidas alcohólicas, y en uno de ellos incautaron cinco botellas de licor adulterado que estaban en el refrigerador listas para ser vendidas a los clientes.

De acuerdo con los expertos, tenían las estampillas falsas, los sellos de seguridad alterados e irregularidades en el llenado.

Por esta razón, la Policía procedió a suspender la actividad económica por comercializar el licor adulterado.

Por otro lado, en el sector de Santa Rosa, de la localidad de San Cristóbal, se realizó inspección, vigilancia y control en establecimientos abiertos al público donde hallaron 49 cervezas vencidas desde febrero de 2025, es decir, hace ocho meses, que estaban refrigeradas y listas para la venta en un minimarket de la zona.

Persecución deja tres delincuentes capturados tras hurtar celulares a usuarios del sistema de transporte masivo

La Policía Metropolitana de Bogotá, a través del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, logró la captura de tres personas en la estación Nariño por el delito de hurto.

Mediante voces de auxilio, varias personas informaron a los uniformados que un grupo de presuntos delincuentes, bajo la modalidad de ‘cosquilleo’, habría sustraído varios celulares dentro de un articulado.

De manera inmediata, las patrullas ubicaron a los sospechosos y emprendieron la persecución. Al ser interceptados, los hombres agredieron a los uniformados con armas cortopunzantes, por lo que, con el apoyo de otras unidades policiales y de la comunidad, fueron detenidos.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente donde un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario debido a su reincidencia.