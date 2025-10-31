Moteros advierten que habrá nuevos bloqueos en Bogotá por Halloween: conozca los puntos

Bogotá amaneció este viernes 31 de octubre bajo la expectativa de nuevas movilizaciones y plantones convocados por grupos de motociclistas que rechazan las restricciones impuestas por la Alcaldía en el marco del Decreto 528 de 2024. La medida, vigente desde el jueves y hasta el lunes festivo, prohíbe la circulación de motocicletas con acompañante y restringe su tránsito entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. en dieciocho corredores principales de la capital.

“Necesito a los dos millones de motociclistas, a todos los de los clubes, absolutamente todos, porque nos vieron la cara. Y esto debe quedar claro, señor Galán: si no hay motos, no hay carros en la calle”, expresó Ericson Arias, uno de los voceros del gremio, durante las convocatorias difundidas en redes sociales.

Bogotá amanece bajo tensión por nuevas protestas de motociclistas contra el Decreto 528

Para esta jornada se prevén al menos cinco concentraciones en distintos puntos de la ciudad. Entre ellas, el plantón “Galán, el mundo nos mira”, programado para las 6:30 a. m. en el Ágora Bogotá, y la Rodada del Terror, prevista para las 8:00 p. m. en las inmediaciones del Estadio El Campín. También se registran puntos de encuentro en la Avenida Villavicencio con Autopista Sur, la Universidad Distrital sede Macarena y la Plaza de Bolívar.

El jueves, varios grupos de motociclistas protagonizaron bloqueos en vías principales como la Avenida Boyacá, la Carrera Séptima y la NQS, lo que generó congestiones, enfrentamientos con la Policía y algunos actos de vandalismo. Los manifestantes argumentan que la medida afecta a miles de trabajadores nocturnos, especialmente a quienes utilizan la moto como medio de transporte o herramienta laboral.

La Secretaría de Movilidad advirtió que quienes incumplan la norma se exponen a una multa de 604.100 pesos y la inmovilización del vehículo. Están exentas las motocicletas de la Fuerza Pública, organismos de socorro, seguridad privada, domicilios, mensajería y transporte de personas con discapacidad.

Según la Alcaldía de Bogotá, el decreto busca “proteger la vida y el orden público” durante el fin de semana de Halloween, época en la que históricamente aumentan los siniestros viales y los delitos cometidos con motocicletas. Entre 2022 y 2024, estas fechas dejaron entre 14 y 16 víctimas mortales, de las cuales ocho de cada diez eran motociclistas.

A pesar de las advertencias, los motociclistas anunciaron que mantendrán las movilizaciones hasta que el Distrito revise las restricciones. Las autoridades recomendaron a los ciudadanos planear sus desplazamientos y consultar los reportes de movilidad para evitar afectaciones por los bloqueos previstos.