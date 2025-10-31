Bogotá amanece accidentada: lamentablemente otro motociclista perdió la vida en Ciudad Bolívar

Lamentablemente la mañana de este viernes 31 de octubre se han presentado múltiples accidentes de tránsito en la ciudad de Bogotá, en el que motociclistas han perdido la vida. Sobre las 7:00a.m. otro conductor de moto murió al chocar contra un camión en el barrio Mochuelo de la localidad de Ciudad Bolívar.

Las autoridades que hacen presencia en el lugar, realizan labores de levantamiento del cuerpo así como de investigación de las causas que produjeron el siniestro y posterior deceso de la persona.

Llama la atención que la víctima llevaba prendas alusivas al Ejército Nacional, por lo que podría pertenecer a la institución, sin embargo, aún no hay pronunciamiento oficial.

Con este deceso, ya son tres motociclistas que han perdido en solo la mañana del 31 de octubre. La Alcaldía de Bogotá argumentó que la decisión de las restricciones para moteros durante Halloween y el puente festivo, precisamente se debía al incremento de accidentes y muertes en estos actores viales.

Según el Distrito, entre 2022 y 2024, durante los fines de semana de Halloween, se registraron entre 14 y 16 víctimas fatales, cada año, y 8 de cada 10 siniestros mortales involucraron a un motociclista.

En 2024, el 73 % de las muertes nocturnas de motociclistas ocurrió entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m.