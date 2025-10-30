Conozca los puntos de bloqueos por protestas de motos en Bogotá, este jueves

Desde altas horas de la noche del miércoles 29 de octubre, decenas de motociclistas salieron a las calles de Bogotá para protestar contra el decreto 528 de 2025 emitido por la Alcaldía Mayor, que establece restricciones a la circulación de estos vehículos durante el puente festivo de Halloween. Según el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, las manifestaciones podrían extenderse a lo largo del jueves, afectando varios corredores viales de la capital.

(Lea también:Atención: impondrán restricciones para motos en Bogotá entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre).

Uno de los puntos más críticos fue la avenida Boyacá con calle 20, frente al sector conocido como Los Tres Elefantes, donde los manifestantes expresaron su descontento. Algunos motociclistas incluso intimidaron a periodistas presentes en el lugar. “Baje la cámara o le van a cascar”, se escucha decir en uno de los videos registrados por el medio. El gremio afirmó que, además de tener que cancelar las caravanas de Halloween, muchos trabajadores nocturnos se verán directamente afectados por las restricciones.

De acuerdo con el decreto distrital, la prohibición aplica para motociclistas con acompañante desde las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p.m. del lunes 3 de noviembre de 2025. Además, se restringe la circulación entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. en vías principales como la Autopista Norte, Autopista Sur, NQS, Avenida Boyacá, Avenida Ciudad de Cali, Primero de Mayo, Las Américas, Suba, Calle 26 (El Dorado), Calle 80, Carrera Séptima, Carrera 68, Calle 13, Avenida Guayacanes, Avenida Esperanza, Villavicencio, Circunvalar, Calle 53, Calle 63 y Carrera 60.

Protestas de motociclistas podrían extenderse en Bogotá tras decreto que limita su circulación

La Secretaría de Movilidad advirtió que quienes incumplan esta norma incurrirán en la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito, que sanciona el tránsito por sitios o en horas restringidas. La multa asciende a 604.100 pesos, y la motocicleta podrá ser inmovilizada.

Según el Distrito, la medida se implementa por motivos de seguridad vial y ciudadana, luego de que entre 2022 y 2024 se registraran entre 14 y 16 muertes durante los fines de semana de Halloween, en su mayoría involucrando motociclistas. En 2024, el 73 % de las muertes nocturnas de estos conductores ocurrió entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. Además, los homicidios cometidos por agresores en moto aumentaron un 21 %, y los hurtos a personas un 4 %.

Para este jueves, los motociclistas planean nuevas concentraciones en puntos como la calle 100 con carrera 1, la calle 100 con Autopista Norte y la avenida Boyacá con calle 22. Aunque en horas de la mañana la movilidad se mantenía con relativa normalidad, se teme que los bloqueos se reactiven en diferentes zonas de la ciudad.

La Alcaldía aclaró que estarán exentos de la medida los vehículos oficiales, los de seguridad privada debidamente identificados, los que transporten personas con discapacidad, los de emergencias, servicios públicos, mensajería y domicilios, así como las motocicletas diplomáticas o del sistema de transporte público.

Las autoridades distritales reiteraron el llamado a la calma y al respeto por la movilidad, mientras el gremio de motociclistas mantiene su rechazo al decreto y promete continuar con las movilizaciones hasta lograr su revocatoria.