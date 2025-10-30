Colapso en el Portal Las Américas en Bogotá: usuarios de TransMilenio reportan demoras en varias estaciones

Desde la madrugada de este jueves, Bogotá enfrenta una compleja jornada de bloqueos y manifestaciones protagonizadas por motociclistas inconformes con el decreto 528 de 2025, emitido por la Alcaldía Mayor, que restringe la circulación de motos durante el puente festivo de Halloween. La medida prohíbe el tránsito de motocicletas entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m., así como el transporte de parrillero, lo que ha generado el rechazo de miles de trabajadores que dependen de este medio para movilizarse y laborar.

Las protestas iniciaron en distintos puntos del sur y occidente de la ciudad, afectando la movilidad desde las primeras horas del día. De acuerdo con reportes de Blu Radio, las primeras concentraciones se registraron en la calle 20 con avenida Boyacá, a la altura de Los Tres Elefantes, y en la autopista Sur con avenida Villavicencio, donde los manifestantes bloquearon el paso de vehículos. “No estamos de acuerdo y no vamos a permitir que se cumpla el decreto. Nos afecta a todos los domiciliarios, mensajeros y trabajadores nocturnos”, expresó uno de los voceros del grupo.

Protestas de motociclistas generan caos en TransMilenio y cierres en el Portal Américas

El Portal Américas de TransMilenio ha sido uno de los puntos más afectados. Según el reporte de la entidad a las 7:15 a.m., por los bloqueos sobre la avenida de las Américas con carrera 49, los servicios zonales activaron desvíos y la flota troncal inició retornos a la altura de la calle 13 con carrera 49. También se reportaron manifestaciones en la avenida Villavicencio con avenida Ciudad de Cali, generando más desvíos y afectando la operación en el corredor troncal.

Debido a la situación, TransMilenio anunció el cierre temporal de las estaciones Puente Aranda, Distrito Grafiti, Pradera–Plaza Central, Marsella, Av. Américas con Av. Boyacá, Mandalay, Banderas, Transversal 86, Biblioteca Tintal, Patio Bonito y Portal Américas, además de la suspensión del servicio de alimentación en Portal Américas y Banderas.

Otros puntos críticos incluyen la carrera 79 con calle 39A Sur, donde persiste el bloqueo y los desvíos en rutas alimentadoras, así como la carrera Séptima con calle 32 y la autopista Sur con avenida Villavicencio, donde continúan las manifestaciones ajenas a la operación.

Las autoridades distritales hacen un llamado a la calma y al respeto por la movilidad, mientras los motociclistas anuncian que las movilizaciones continuarán durante el día, en rechazo a las restricciones impuestas por la administración local.