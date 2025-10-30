Capturan en Bogotá a peligrosos explosivistas de las disidencias de las Farc y el ELN, vinculados a atentados

Captura y a la cárcel a explosivistas del ELN y disidencias de las Farc por atentados en Bogotá.

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de tres personas por los delitos de terrorismo, daño en bien ajeno y rebelión. Dos de ellos, luego de pretender atentar contra el CAI Lucero en Ciudad Bolívar (en junio de este año) y el otro por participar en el atentado contra la Escuela de Cadetes Francisco José de Paula Santander, en enero de 2019.

En el primer resultado operativo, en el municipio de Villa Garzón - Putumayo, se logró la captura de alias El Flaco y alias Alexandra, quienes pretendieron atentar contra el CAI Lucero de Ciudad Bolívar el pasado 22 de junio.

“Esta acción es muy importante en la lucha contra el terrorismo en Bogotá. Se trata de una célula de la organización criminal de ‘Calarcá’. Estos criminales pretendían atentar contra los policías, pero las autoridades lograron identificar a la persona que iba a perpetrar el atentado y la capturaron y a partir de allí se inició una investigación que concluyó con la captura de los encargados de coordinar el ataque”, reveló el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo.

Efectivamente, el día en el que se pretendía atentar contra el CAI Lucero, una tercera persona, la explosivista, fue capturada en flagrancia por la Policía después de que el artefacto explosivo que transportaba en un bolso se activara accidentalmente al caer al suelo dentro de un establecimiento comercial. El incidente provocó una detonación por acumulación de gases que alertó a las autoridades que procedieron a su detención inmediata.

De acuerdo con la investigación, esta mujer habría sido contactada por alias el ‘El Flaco’ para cometer este atentado terrorista en el sur de Bogotá.

Así mismo, en el 2022 este sujeto habría accionado un motocarguero en contra del batallón Pantano de Vargas en el municipio de Granada - Meta, donde lamentablemente fallecieron dos personas. Por este hecho, ‘El Flaco’, se encontraba recluido en la cárcel La Picota, de la que escapó el 28 de julio del 2024. Se encontraba prófugo de las autoridades, y fue contactado en el mes de febrero del 2025 por un integrante de las disidencias de las Farc GAOR ‘Jorge Briceño Suarez’, para cometer la acción terrorista en el CAI el Lucero.

El 21 de junio del 2025, alias El Flaco se reunió con dos mujeres, con el fin de coordinar la comisión de este hecho terrorista, haciendo vigilancia criminal con la intención de afectar a los uniformados e instalaciones del CAI Lucero.

Fue asi como luego de más de 4 meses de investigación, el 26 de octubre del presente año, se materializó la orden de captura de estas dos personas, por los delitos de terrorismo, daño en bien ajeno y tráfico, fabricación, porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las fuerzas militares.

Atentado Escuela de Cadetes

Por otro lado, en un segundo resultado, se logró la captura mediante orden judicial en el municipio de Isnos, departamento del Huila, de alias Pedro Pablo o Junior, señalado de haber participado en el atentado terrorista el 17 de enero de 2019 a la Escuela General Santander, donde fueron asesinados 22 cadetes de la Policía. Este hombre habría sido el encargado de realizar la inteligencia criminal en inmediaciones a esta unidad policial.

Además, habría hecho parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), principalmente del Frente de Guerra Oriental y posteriormente en el Frente Urbano Compañero Diego.

De igual manera, registra antecedentes en el año 2021 por los delitos de rebelión y extorsión en el departamento de Arauca.